Ak by sa v Česku konali parlamentné voľby v máji tohto roka, podľa prieskumu spoločnosti STEM by v nich zvíťazilo opozičné hnutie expremiéra Andreja Babiša ANO, ktoré by získalo 33,5 percenta hlasov.

Na druhom mieste by skončila vládna ODS, za ktorú by hlasovalo 14,6 percenta respondentov, a tretí by boli Piráti s podporou 10,8 percenta oslovených. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Český prezidentský kandidát a bývalý český expremiér Andrej Babiš prichádza na debatu do Benešova vo štvrtok 19. januára 2023. Druhé kolo českých prezidentských volieb, v ktorom sa proti sebe postavia Petr Pavel a Andrej Babiš, sa uskutoční 27. a 28. januára. Zdroj: Petr David Josek

Do snemovne českého parlamentu by sa podľa prieskumu dostala aj opozičná SPD (9,3 %) a vládne hnutie STAN (5,8 %). Zo snemovne by vypadli vládne strany TOP 09 a KDU-ČSL, ak by kandidovali samostatne. Strana TOP 09 by získala 4,7 percenta a KDU-ČSL 3,4 percenta.

„Nálady v spoločnosti nepodceňujem," reagoval na výsledok prieskumu český premiér a predseda ODS Petr Fiala. Trvá však na tom, že vládna päťkoalícia presadí balíček úspor, aby zvrátila trend zvyšujúceho zadlžovania sa Českej republiky.

Český premiér Petr Fiala odpovedá na otázky novinárov počas príchodu na druhý a záverečný deň summitu EÚ v Bruseli v piatok 25. marca 2023. Európski lídri sa v piatok stretli, aby rokovali o hospodárskych a finančných problémoch a bankových pravidlách a snažili sa utlmiť obavy z možných rizík pre európskych spotrebiteľov v dôsledku bankových problémov v USA a Švajčiarsku. Zdroj: Geert Vanden Wijngaert

„Celá koalícia, celá politická reprezentácia, ktorá zastupuje našich päť koaličných strán, stojí za balíčkom. Budeme ho v tejto podobe presadzovať a schválime ho v tejto podobe. Opatrenia sú ťažké, nepopulárne. Nie je to jednoduché, ale nemôžeme žiť s týmito dlhmi, s týmito deficitmi," povedal Fiala.