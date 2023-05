Pani Maja je alter egom obľúbeného komika Fera Joka. Je o nej známe, že rýchlo a veľa pečie. Pre neohlásené návštevy z Bratislavy, ktoré sú vraj najnáročnejšie, rada „zvrtne“ veľavravný „oblíž prst“ alebo overený „koláč lenivej gazdinej“. Jej hostia sa vraj akože ostýchajú, ale zjedia aj za tri plechy. Možno ste o pani Maji nevedeli, že potichu piecť nevie. „Pustím si Jadranku, v kuchyni si zatancujem, rúra vtedy pečie aj sama. Šláger to ti je moje, bez neho nič neupečiem,“ prezrádza vplyvná gazdiná, ktorá je v kuchyni najradšej sama. Manželovi Tónovi, ktorý je ešte záhadnejší ako jej najnovší recept, pečie na želanie a nevie si vynachváliť, keď jej pri tom nezavadzia.

Rýchlejšie ako instantne

Aj vám sa stáva sa, že k vám zavíta nečakaná či nechcená návšteva a vy nemáte napečené? Svet sa nezrúti, žiadne strachy. Je tu predsa pani Maja a jej overené nápady. Pre šikovnice, gazdiné, ale aj pečúcich gazdov, ktorí doma čarujú dezerty na počkanie, má neodolateľný recept. „Dezert stojí naozaj za to a ja ti poviem prečo. Je bez lepku, bez laktózy, bez orechov a tuším aj bez kôrovcov a bez zeleru, čo tiež býva v dnešnej dobe,“ objasňuje pani Maja a.k.a. ambasádorka projektu zahaleného rúškom tajomstva. Vernému publiku, sledovateľkám a sledovateľom, sa prihovára na svojich sociálnych sieťach vo videu z neznámej kuchyne, kde „vyčaruje najjednoduchší dezert za pár sekúnd“. A to priamo v pohári. Prezradíme vám o ňom, že sa teší veľkej obľube na rôznych podujatiach, oslavách a posedeniach v exteriéri, pretože sa hosťom servíruje veľmi jednoducho.

Hravý dezert na počkanie

Čo potrebujete na jeho prípravu? Predsa pohár a ešte čosi. Chvíľka napätia a slovo dávame opäť nedočkavej pani Maji: „Na prípravu dezertu pre celú rodinu potrebujete 2 litre FANTY WTF. Stačí ju naliať do pohára, degustnúť a prevaliť očami z jej nečakanej príchute.“ Voilá!



Dezert je hotový, ale ako chutí? A práve tajná chuť novej FANTY WTF v žiarivej farbe je najväčším háčikom v celom príbehu. A to už je úloha pre vás. Ak ju uhádnete, máte šancu vyhrať v súťaži a ísť dovolenkovať. „Mňa to furt ťahá na Jadran. To je moja vysnívaná destinácia. V kempe, pri mori a hotovo,“ prezrádza známa tvár dedinského života a najnovšie aj ambasádorka obľúbenej značky lahodných nápojov FANTA.

Pani Maja bude počas kampane fanúšikom radiť, aby uhádli tajnú príchuť Fanty WTF. Zdroj: Coca Cola

Choď do appky a uhádni príchuť

Limitovaná edícia FANTY WTF je záhadne ochutená a na jazyku vám po správnom „degustnutí“ podľa návodu pani Maji zostane len otázka „What the Fanta? (WTF)“. Čo je to za Fantu? Ak vaše zmysly a chuťové poháriky túžia uhádnuť tajnú príchuť, zapojte sa do Fanta hry v aplikácii Coca-Cola a nielenže odhalíte ďalšie indície, ale zároveň máte šancu vyhrať dovolenku v hodnote až 3000 eur a ďalšie skvelé výhry. A prečo je najnovšia FANTA WTF vhodná aj pre tých, ktorí počítajú každú kalóriu? No predsa preto, lebo je s nulovým obsahom cukru. Neváhajte a zapojte sa do súťaže What the Fanta v aplikácii Coca-Cola. Súťaž potrvá do 30. 6. 2023.