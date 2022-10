Bezpečnostný analytik a odborník na obranu Clarke vysvetlil, že Kerčský most je "jediným spojením Ruska a Krymu, ktoré nevedie cez Ukrajinu" - pred vybudovaním mosta existovalo medzi oboma krajinami len slabé, obmedzené trajektové spojenie.

Výbuch na Kerčskom moste spájajúcom Rusko s anektovaným Krymom a zrútenie časti tohto mosta spôsobila bomba v nákladnom vozidle. Oznámili to v sobotu ruské úrady. Zdroj: Twitter/Tour of the future

Teraz Rusi budú musieť dopravovať zásoby "po mori do (okupovaného juhoukrajinského) prístavu Mariupol a potom použiť jedinú obstojnú železničnú trať - ktorá sa teraz dostáva do dostrelu ukrajinského delostrelectva", spresnil Clarke.

Svedkovia hovorili o explózii okolo 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ), ktorú bolo počuť do vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Zdroj: Twitter/reprofoto

"Táto situácia poskytuje Ukrajine náskok vo vojne dva, tri týždne, kým bude most opravený," uviedol Clarke. Dodal, že most "nebude poškodený večne".

Jeho cestnú časť otváral ruský prezident Vladimir Putin v roku 2018, železničný most otvorili o dva roky neskôr. Zdroj: TASR/AP

Výbuch vážne poškodil cestný a železničný Kerčský most, spájajúci Rusko s protiprávne anektovaným juhoukrajinským Krymským polostrovom, v sobotu ráno. Dosiaľ sa most využíval na prepravu ruských vojakov a vojenských zásob na Krym a odtiaľ do ďalších častí južnej Ukrajiny. Explózia zničila úseky cesty a poškodila aj železničné koľaje. Dva úseky cesty sa zrútili do mora a cestná doprava na moste je teraz možná len v jednom smere.

Zábery mosta zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú horiaci vlak, z ktorého stúpa čierny dym. Zdroj: Twitter/reprofoto

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie uviedol, že podľa predbežných zistení zomreli pravdepodobne traja ľudia v aute nachádzajúcom sa pri nákladnom vozidle, v ktorom na moste explodovala nálož. Po explózii začal horieť vlak s cisternami v železničnej časti mosta.

Ruskí predstavitelia doteraz tvrdili, že Kerčský most, nazývaný aj Krymský most, je dobre chránený pred všetkými možnými hrozbami, a to zo vzduchu, zeme alebo mora.

Kerčský most, známy aj ako Krymský most, je pre Rusko vysoko symbolický i dôležitý pri zásobovaní jeho síl na polostrove Kryme, anektovanom v roku 2014, a ďalších okupovaných častiach južnej Ukrajiny. Zdroj: TASR/AP

Pre Rusko je most tiež dôležitým symbolom ruskej anexie Krymu z roku 2014. Jeho postavením sa Kremeľ snažil ukázať, že Rusko a Krym sú navždy spojené, uviedla stanica BBC.