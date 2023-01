Americký pastor Gerald Johnson prednedávnom na sociálnej sieti TikTok zverejnil 5-minútové video, v ktorom rozpráva o svojich zážitkoch zo samotného pekla. Tam sa vraj ocitol v roku 2016 a odvtedy sa jeho život už nikdy nevrátil do normálu.

Keď sa mu udalosť stala, v prvom momente si myslel, že má infarkt. Neskôr mal pocit, že jeho duša opúšťa jeho telo. Vtedy už vedel, že to nie je infarkt, ale niečo iné. „Neprial by som to ani najhoršiemu nepriateľovi,“ spomína na zážitok Gerald.

Začalo to tak, že si uvedomil, že jeho duša vyšla z tela, no nie smerom hore do neba, ale dole. „Išiel som doslova do stredu Zeme. Tam je peklo. Aj Ježiš to vedel, bolo to v Biblii.“

Videl tie najhoršie nočné mory

Gerald opísal tie najhoršie veci, ktoré videl a doteraz ho strašia v snoch: „Jedna z vecí, ktoré som videl a ktorá ma úplne dostala, bol muž na všetkých štyroch ako pes, ktorý bol od hlavy po päty celý spálený. Na krku mal reťaz a tú reťaz držal démon. Vedel som, že tento démon bol poslaný do života tohto muža a držal ho na reťazi od jeho detstva, až kým nezomrel.“

Zdroj: Facebook/Gerald A Johnson/GOD Thoughts

