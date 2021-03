Elena Ceaușescuová

Elena sa narodila do chudobnej rumunskej rodiny a vyštudovala iba základnú školu. Neskôr spolu s bratom odcestovala za prácou a lepším životom do Bukurešti a pridala sa do Komunistickej strany Rumunska. Do budúceho rumunského prezidenta Nicolae Ceaușescu sa zahľadela v roku 1937 a vraj to bola láska na prvý pohľad. Nicolae Ceaușescu sa stal prezidentom 9. decembra 1967, čo bol začiatok jeho krutovlády. Na Rumunsko doľahli temné časy chudoby. Elenu „matku národa" ako ju všetci prezývali, ľud nenávidel ešte viac ako jej manžela prezidenta. Prvú dámu zaujímala iba jej noblesa, sláva a taktiež si potrpela na svojom výzore. Elena mala totiž komplexy zo svojho veľkého nosu, a tak jej fotografie museli pred uverejnením do novín retušovať.

Elenu Ceausescu spolu s manželom, rumunským prezidentom, verejne popravili. Zdroj: Twitter

Koncom decembra 1989 vypukol v krajine prevrat a do ulíc vyšli nespokojní ľudia, ktorých cieľom bolo zvrhnúť vládu Nicolae Ceauşescu. Ten nariadil proti demonštrantom streľbu, do ulíc vyšli tanky a strieľalo sa aj z vrtuľníkov. Polícia aj armáda však začala nad vzbúrenými ľudom strácať kontrolu. Nicolae Ceaușescu sa preto aj s manželkou rozhodol pre útek. Po niekoľkých dňoch, 22. decembra 1989 ich však chytili a postavili pred súd. O tri dni neskôr padol jasný verdikt - smrť. Dvojicu zviazali, vyhnali do ulíc, zastrelili a spálili.

