Zlato, mramorové stĺpy a tie autá! Bohatstvo posledného diktátora Európy, ktorý žije z lásky

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko (66), označovaný tiež za posledného európskeho diktátora, sa rád prezentuje ako obyčajný človek, ktorý netúži po bohatstve. Raz vyhlásil, že žije z lásky k Bielorusku a keby mohol, prespával by aj do svojej stovky u „dobrých ľudí“, ktorí by ho prichýlili. „Lukašenko je chudobný ako kostolná myš,“ povedal raz o sebe v tretej osobe. Lenže pravdou je podľa hekerov a novinárov z opozičného spravodajského portálu Nexta pravý opak.