Čo chce vlastne Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhal, a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií voči Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" voči Rusku.

Aké sú straty na strane Ukrajincov?

Podľa Ukrajiny bolo zabitých už 137 Ukrajincov a ďalších 169 utrpelo zranenia. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že vo štvrtok na Ukrajine zničilo 118 takýchto nadzemných zariadení vrátane 11 letísk a 18 tankov.

Vysoký predstaviteľ západných spravodajských služieb tvrdí, že Rusko "zlikvidovalo" ukrajinskú protivzdušnú obranu a teraz kontroluje nebo nad celou krajinou.

Počiatočná fáza invázie je údajne zameraná na kľúčové ukrajinské mestá a v noci zo štvrtka na piatok prišiel na rad aj samotný Kyjev, ktorí začali Rusi bombardovať.

Sledovali sme ONLINE (záznam zo štvrtka): Rusko sa zmocnilo jadrovej elektrárne, v noci ostreľovali Kyjev! >>

---------------------------------------------------------------------------------

10:15 Moskva v piatok zakázala vstup do svojho vzdušného priestoru všetkým lietadlám spojeným z Britániou vrátane tranzitných letov po tom, čo po ruskom vojenskom útoku na Ukrajinu zabránili ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot prelety nad Spojeným kráľovstvom.

10:10 Britský premiér Boris Johnson prisľúbil Ukrajine "ďalšiu podporu Spojeného kráľovstva" v piatkovom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten informoval britského lídra o "strašnom vývoji v Kyjeve".

10:05 Ruské jednotky so sovietskou vlajkou:

Rusi zasiahli aj 33 civilných objektov

10:05 Predstaviteľ ukrajinského ministerstva vnútra v piatok vyhlásil, že ruská armáda za uplynulých 24 hodín zasiahla 33 civilných objektov. Pri úderoch podľa neho zomreli aj dve deti.

---------------------------------------------------------------------------------

10:01 Ukrajinci odpaľujú mosty, aby spomalili postup ruskej armády:

🇺🇦Bridge on a highway near Kyiv was blown up by #Ukraine forces as Russian forces have launched an offensive towards the capital. pic.twitter.com/tzYGCNsX1a — Ukraine News 🇺🇦 (@UkraineNews0) February 25, 2022

10:00 Explózie a streľba vypukli v piatok vo štvrti v severnej časti ukrajinského hlavného mesta Kyjev, keď sa k nemu približovali prenikajúce ruské jednotky. V kyjevskej štvrti Obolonskyj sa ozývala streľba z ručných zbraní a výbuchy - chodci sa rozbehli hľadať bezpečný úkryt. Väčšie explózie bolo počuť až do centra ukrajinskej metropoly.

9:57 Kyjev je podľa slov poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka pripravený rokovať s Ruskom o neutralite; žiada však bezpečnostné záruky.

9:55 Dojímavé VIDEO z Ukrajiny:

9:50 Situácia v meste Dnipro na Ukrajine:

9:45 Bývalý šéf českej strany TOP 09 na Twitteri uviedol, že pokiaľ neprestaneme kupovať od Ruska plyn a ropu, Putin bude mať z čoho dotovať svoje vojnové ťaženie.

Izolace Ruska se nekoná. Západ od něj dál bude kupovat ropu a plyn, v systému SWIFT zůstává. Putin se tak nemusí bát, že nebude mít z čeho financovat válku. Nejsme-li ochotni nést vlastní náklady teď, zaplatíme v budoucnu mnohem víc. Západ nemá skutečné lídry… — Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) February 25, 2022

9:40 Na predmestí Kyjeva sa strieľa.

⚡️ Gunfight heard in Kiev city’s outskirts Minsk Massif



Ukrainian authorities today said they expected this pic.twitter.com/HY88pJyJUu — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 25, 2022

---------------------------------------------------------------------------------

Na Ukrajine zomierajú aj deti, Kličko ide bojovať

9:35 Medzi civilnými obeťami ruskej invázie sú najmenej dve deti.

Starosta Kyjeva a bývalý boxerský šampión v ťažkej váhe Vitalij Kličko uviedol, že sa pridá k bratovi Vladimirovi a bude bojovať proti ruskej armáde.

---------------------------------------------------------------------------------

9:30 Aj ruský novinár Vitalij Syzov si myslí, že Putin sa snaží obnovať ruské impérium a že do Kyjeva chce dosadiť vlastnú bábkovú vládu. „Vy s tým máte skúsenosti, zrejme to bude ako sovietska invázia do Československa v roku 1968.

9:25 Egypt umožní Ruským a Ukrajinským dovolenkárom zostať v hoteloch dovtedy, kým sa nebudú môcť vrátiť bezpečne domov.

9:20 Z pokusu zničiť štátnosť Ukrajiny obvinil v piatok ruského prezidenta Vladimira Putina francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.

9:15 Najsilnejšie zábery z ruskej invázie: FOTO, ktoré obleteli celý svet a stali sa symbolom agresie Putina

Zdroj: TASR

Zdroj: Emilio Morenatti

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

9:10 Britský minister obrany Ben Wallace v piatok oznámil, že Rusku sa počas prvého dňa svojej invázie na Ukrajinu nepodarilo dosiahnuť ani jeden zo svojich hlavných cieľov a stratilo viac ako 450 vojakov.

---------------------------------------------------------------------------------

Ukrajinu čaká najťažší deň

9:00 Ukrajinská armáda v piatok uviedla, že bojuje proti prenikajúcim ruským jednotkám severozápadne od hlavného mesta Kyjev. "Výsadkové útočné jednotky ukrajinských ozbrojených síl bojujú v oblastiach obcí Dymer a Invankiv," uviedla ukrajinská armáda na svojom účte na sociálnej sieti Facebook.

Podľa informácií spravodajských služieb USA plánujú Rusi Kyjev obkľúčiť aj s pomocou tankov a následne mesto obsadiť pomocou masívneho parašutistického výsadku. Až 10-tisíc ruských vojakov má údajne obsadiť sídlo ukrajinskej vlády a prinútiť prezidenta Zelenského, aby podpísal mierovú zmluvu s Ruskom a tiež to, že predáva moc do rúk náhradnej „bábkovej“ vlády, ktorú by kontroloval ruský režim.

---------------------------------------------------------------------------------

