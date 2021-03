Zemetrasenie malo epicentrum Kermadecových ostrovoch, približne 800 kilometrov od severovýchodného pobrežia novozélandského Severného ostrova. Nasledovalo po otrasoch s magnitúdou 7,4 v tej istej oblasti a zemetrasení s magnitúdou 7,1, ktorá nastala pri východnom pobreží Nového Zélandu v skorých ranných hodinách miestneho času. V oboch oblastiach došlo aj k početným ďalším otrasom.

Novozélandská civilná ochrana vyzvala ľudí na východnom pobreží Severného ostrova na evakuáciu vzhľadom na možné cunami. "Ľudia nachádzajúci sa v zasiahnutej oblasti blízko pobrežia sa musia ihneď presunúť čo naďalej do vnútrozemia alebo na vyvýšené miesto," uviedli miestne úrady.

Tichomorské centrum varovania pred cunami (PTWC) upozornilo, že nebezpečné prívalové vlny sú možné v najbližších hodinách. Trojmetrové cunami by sa mohli vyskytnúť na pobrežiach Vanuatu a francúzskeho teritória Nová Kaledónia, pričom menšie by mohli doraziť až do Japonska, Ruska, Mexika a Južnej Ameriky. Zatiaľ neboli hlásené žiadne významné škody ani zranenia. Nový Zéland leží na tzv. Ohnivom kruhu v Tichom oceáne, kde dochádza k častej seizmickej aktivite. Krajina si vo februári pripomenula desiate výročie zemetrasenie s magnitúdou 6,3 v meste Christchurch na Južnom ostrove, pri ktorom zahynulo 185 ľudí.