Väznený líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj v utorok oznámil, že ho opäť potrestali pobytom na samotke. Do izolácie ho umiestnili tento mesiac už tretíkrát za jeho politické aktivity.

V príspevku na sociálnych sieťach Navaľnyj prostredníctvom svojho právnika uviedol, že na samotke bol sedem dní za to, že sa nesprávne predstavil.

Podľa Navaľného je jeho najväčším prečinom to, že "je na väzňa príliš politicky aktívny". "Odbory pre väzňov, ktoré som založil, sú zdrojom veľkého podráždenia. 'Nedali sme ho do väzenia na to, aby tam zakladal odborové organizácie'," uvádza Navaľnyj na sociálnych sieťach.

Líder ruskej opozície ďalej píše, že kampaň jeho medzinárodnej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), ktorá je v Rusku nelegálna, pomohla rozšíriť medzinárodné sankcie na viac vplyvných a bohatých ľudí. Tí teraz požadujú, aby boli prijaté kroky na to, aby sa Navaľnyj a jeho nadácia stiahli.

Väznený opozičný politik znovu zopakoval svoj postoj k vojne na Ukrajine. "Nie som na tom horšie ako mnohí iní, nepadajú mi tu na hlavu bomby. Nenávidím tú vojnu. Ja a moji kolegovia z FBK sa snažíme niečo urobiť preto, aby sa skončila," napísal.

"To čo teraz potrebujeme, je vyvíjať tlak na Putinovu skorumpovanú elitu až do bodu, keď sa rozdelí," uviedol Navaľnyj.

Navaľnyj bol na samotke od 15. augusta, keď v izolácii strávil tri dni za to, že si nezapol všetky gombíky na väzenskej uniforme. Minulý týždeň bol na samotke päť dní za to, že nemal počas chôdze ruky za chrbtom.

Navaľnyj je jedným z najostrejších kritikov ruského prezidenta Putina a v súčasnosti si odpykáva deväťročný trest v trestaneckej kolónii pri ruskom meste Vladimír. Odsúdili ho za spreneveru, jeho spojenci však súdny proces označujú za politicky motivovaný.

V roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu novičokom a obvinil z toho ruské orgány. Ako je obvyklé v podobných prípadoch, Kremeľ akúkoľvek zodpovednosť poprel.