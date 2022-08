Núra bint Saíd al-Kahtání bola špecializovaným trestným súdom "pravdepodobne v priebehu minulého týždňa" odsúdená za trestný čin "používania internetu na rozvrátenie (saudskej) sociálnej štruktúry" a "porušovania verejného poriadku používaním sociálnych sietí", uviedla ľudskoprávna organizácia DAWN (Democracy for the Arab World Now) so sídlom vo Washingtone s odvolaním sa na súdne spisy.

Saudskoarabský vládny mediálny úrad nereagoval na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.

Žena bola špecializovaným trestným súdom odsúdená za trestný čin používania internetu na rozvrátenie (saudskej) sociálnej štruktúry Zdroj: unsplash

Organizácia DAWN sa zameriava na prípady porušovania ľudských práv v autokratických režimoch Perzského zálivu. O žene alebo o tom, aké príspevky zdieľala na sociálnych sieťach, sa vie len málo a preto DAWN pokračuje vo vyšetrovaní jej prípadu.

Niekoľko týždňov pred týmto rozsudkom saudskoarabská justícia potrestala na 34 rokov za mrežami vysokoškolskú študentku a matku dvoch detí Salmu Šihábovú za to, že mala účet na sociálnej sieti Twitter, kde sledovala a zdieľala príspevky aktivistov a disidentov.

Na 34 rokov väzenia odsúdil súd v Saudskej Arábii vysokoškolskú študentku Salmu Šihábovú za to, že mala vytvorený účet na sociálnej sieti Twitter, na ktorom sledovala a zdieľala príspevky aktivistov a disidentov. Zdroj: TASR

Prípady oboch žien podľa Reuters potvrdzujú tvrdý postup, ktorý zaviedol faktický vládca monarchie bohatej na ropu, korunný princ Muhammad bin Salmán, proti svojim odporcom.

Prípady oboch žien podľa Reuters potvrdzujú tvrdý postup, ktorý zaviedol korunný princ Muhammad bin Salmán, proti svojim odporcom Zdroj: Bandar Aljaloud

Vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Spojenými štátmi komplikuje napätie kvôli dodržiavaniu ľudských práv - vrátane práv žien a vraždy novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule v roku 2018.