Robot menom EveR 6 s výškou 1,8 metra dirigoval muzikantov, ktorí hrali na tradičné kórejské hudobné nástroje. Robotovi sa podarilo úspešne dirigovať samostatne i v spolupráci so skutočným dirigentom, ktorý stál vedľa neho.

