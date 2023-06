Na základe dohody, ktorú po neúspešnej vzbure vagnerovcov v Rusku sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, sa majú žoldnieri spolu so svojím kontroverzným vodcom Jevgenijom Prigožinom presunúť na územie Bieloruska, informuje TASR.

BBC Verify has identified over 300 tent-like structures erected within the past two weeks at the site of a suspected #Wagner camp in Belarus https://t.co/KcqVKwfegX pic.twitter.com/EsHWqd4PRF