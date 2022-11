V Nemecku sa v stredu začal proces s vietnamským občanom v súvislosti s únosom podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu, ku ktorému došlo pred viac než piatimi rokmi. Obžalovaný je na berlínskom súde zo špionážnej činnosti a spoluúčasti na trestnom čine obmedzovania osobnej slobody.

Podnikateľa Trinh Xuan Thanha chytili príslušníci vietnamskej tajnej služby v júli 2017 na ulici v Berlíne spolu s jeho partnerkou. Strčili ich do auta a muž napokon proti svojej vôli skončil vo svojej domovskej krajine. Tam ho obvinili zo sprenevery, ktorej sa vraj dopustil ako manažér štátnej firmy, a napokon dostal doživotný väzenský trest.

V Nemecku sa v stredu začal proces s vietnamským občanom v súvislosti s únosom podnikateľa Trinh Xuan Thanha (na snímke) z Berlína do Vietnamu. Zdroj: TASR

Obžalovaný, ktorého zadržali v apríli tohto roku v Prahe, sa okrem iného podieľal na špehovaní obete pred samotným únosom. V júni bol tento muž z Česka vydaný do Nemecka, kde sa odvtedy nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Naplánovaných je šesť pojednávacích dní, a to do 30. novembra.

Podnikateľa Trinh Xuan Thanha chytili spolu s jeho partnerkou. Zdroj: TASR

Podľa prokuratúry stála za touto operáciou vietnamská tajná služba. Na čine sa podieľalo viacero Vietnamcov vrátane zamestnancov veľvyslanectva v Berlíne a vietnamských občanov žijúcich vo viacerých európskych krajinách.

Trinh Xuan Thanh bol unesený v júni 2017 z Nemecka do Vietnamu. Zdroj: Profimedia

V roku 2018 odsúdili v Nemecku v prvom procese súvisiacom s týmto prípadom Vietnamca Longa N. H. za účasť na únose na takmer štyri roky väzenia. Tento verdikt je právoplatný.