"Rusko si vyhradzuje právo stiahnuť sa z tejto dohody v prípade, že dôjde k porušeniu týchto ukrajinských záruk," povedal Putin v ruskej televízii.

Dodal, že ak by sa aj Rusko z dohody opäť stiahlo, nebránilo by zásielkam obilia smerujúcich z Ukrajiny do Turecka. Šéf Kremľa okrem toho podľa AFP uviedol, že ak by Rusko znova odstúpilo od predmetnej dohody, bude naďalej "bezplatne dodávať" všetko obilie z Ukrajiny najchudobnejším krajinám sveta, ktorým dosiaľ tieto zásielky putovali.

Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil v stredu opätovným odstúpením Ruska od dohody o vývoze obilia. Zdroj: Gavriil Grigorov

Rusko sa od stredajšieho poludnia vrátilo k uplatňovaniu dohody o vývoze obilia z Ukrajiny, ktorú v lete pomohlo vyjednať Turecko a Organizácia Spojených národov. AFP približuje, že Putin ešte pred takýmto oznámením hovoril s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Nákladné lode kotviace v Marmarskom mori čakajú na preplávanie cez Bosporský prieliv v tureckom Istanbule v utorok 1. novembra 2022. Zdroj: Khalil Hamra

Moskva s návratom k plneniu svojich povinností vyplývajúcich z predmetnej dohody súhlasila po tom, ako dostala z Kyjeva písomné záruky, že Ukrajina nepoužije námorné koridory určené pre vývoz obilia na vojenské operácie proti Rusku.

Svoju účasť na zmienenej dohode o vývoze obilia z Ukrajiny pozastavilo Rusko uplynulú sobotu, pričom ako dôvod uviedlo dronový útok na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého obvinilo Ukrajinu. Moskva po útoku tvrdila, že nevie zaistiť bezpečnosť lodí plaviacich sa v súlade s dohodou. Kyjev obvinenia z útoku poprel a vyhlásil, že Moskva útok využila len ako falošnú zámienku na pozastavenie plnenia dohody, s ktorou opakovane vyjadrovala nespokojnosť.