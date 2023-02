Nemecko, Dánsko a Holandsko ohlásili v utorok spoločný plán dodania minimálne 100 tankov staršieho typu Leopard 1 na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Ide o súčasť úsilia "podporiť Ukrajinu v jej úsilí odolávať ruskej agresii", uviedli v spoločnom vyhlásení ministri obrany Nemecka, Dánska a Holandska. Táto dodávka podľa nich "výrazne zvýši potenciál ukrajinskej armády v snahách o obnovenie narušenej územnej celistvosti" krajiny.

Ministri dodali, že tieto tanky budú Kyjevu poskytnuté "v priebehu nasledujúcich mesiacov" a že tieto dodávky budú zahŕňať aj logistickú podporu a výcvik posádok.

Nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok v Kyjeve takisto oznámil uvedenú dodávku tankov Leopard 1A5, avšak nespresnil, ktoré štáty tieto tanky dodajú. Do prvého alebo druhého štvrťroka 2024 by mali byť podľa jeho slov týmito staršími typmi Leopardov 1 vybavené najmenej tri prápory, uviedla agentúra DPA.

Dodávky budú totiž prebiehať v etapách: do leta by malo byť podľa neho doručených 20 až 25 tankov, do konca tohto roku do 80.

Nemecko už predtým v januári povolilo dodávky moderných tankov Leopard 2 na Ukrajinu.

Pistorius sa v utorok v Kyjeve stretol podľa DPA s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj s ministrom obrany Olexijom Reznikovom.

Pistorius zdôraznil, že Nemecko, ako aj ďalší európski partneri Kyjeva budú aj v budúcnosti stáť na strane Ukrajiny a ďalej ju podporovať.