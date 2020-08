Nepochopiteľne krutý a nechutný čin vyhnal do ulíc v Izraeli tisícky ľudí, ktorí protestovali proti násiliu páchanom na ženách po tom, ako len 16-ročné dievča malo v hoteli znásilniť 30 mužov. Prípad svojou zvrátenosťou doslova znechutil celý svet, rovnako ako aj izraelskú políciu a vládu.

V eilatskom letovisku došlo pred niekoľkými dňami k nechutnému zločinu, počas ktorého malo byť znásilnené len 16-ročné dievča pod vplyvom alkoholu. Podľa správ zahraničných médií a izraelskej polície došlo k znásilneniu v hoteli Red Sea. Pred izbou, v ktorej sa brutálny sexuálny útok odohrával, stál rad 30 mužov, ktorí čakali, kedy si môžu užiť. Na dievčine, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, sa malo uspokojiť celkovo 30 mužov, pričom si niektorí z nich samotný akt znásilňovania dokonca nakrúcali na mobilný telefón. Dvaja podozriví boli zatknutí podľa polície po tom, čo údajne hrozili, že pošlú dievčaťu video s jej znásilnením.

Znásilnenie 16-ročného dievčaťa vyvolalo pobúrenie v Izraeli a protesty po celej krajine. Keď sa objavili ďalšie informácie, protesty vo veľkých mestách Tel Aviv a Jeruzalem vo štvrtok večer vyzývali izraelských vodcov vrátane prezidenta a predsedu vlády, aby vystúpili proti zločinom páchaným na ženách. "Je to šokujúce - neexistuje iné slovo,"uviedol premiér Benjamin Netanjahu a vyzval na súdenie všetkých podozrivých. "Nie je to len zločin proti mladému dievčaťu, ale aj zločin proti ľudskosti, ktorý si zaslúži odsúdenie nás všetkých."

V eilatskom letovisku došlo pred niekoľkými dňami k znásilneniu len 16-ročné dievča. Zdroj: twitter

Prezident Reuven Rivlin napísal pre izraelskú mládež otvorený list. „Občasné útoky, znásilnenie, sexuálne vykorisťovanie, sexuálne násilie - to sú niektoré z tých škvŕn, ktoré nemožno odstrániť,“uviedol. „Toto sú prípady neodpustiteľnej straty hraníc a ničia nás ako spoločnosť. Ako ľudí.“

Koaličný partner Netanjahua a minister obrany Benny Gantz sa opýtal: „Čo je to za muža, ktorý stojí na preplnenej chodbe s desiatkami ďalších, na ceste do miestnosti, kde leží mladé dezorientované dievča? Policajné vyšetrovanie stále prebieha, ale je dôležité, aby som odovzdal správu tým, ktorí sa zúčastnili alebo svedčili v tomto prípade, alebo v iných: Jedinou vecou, ​​ktorú ste dokázali, je to, akej skazenosti svojej duše a morálky ste schopní,"odkázal prostredníctvom médií všetkým, ktorí sa na sexuálnom útoku podieľali, aj tým, ktorí sa podieľali na iných sexuálnych útokoch a znásilneniach žien v krajine.

Ilana Weizman zo skupiny žien za práva HaStickeriot uviedla, že počas jej života bola znásilnená jedna z piatich izraelských žien, pričom každý deň bolo hlásených 260 prípadov. „Musíme vychovávať našich chlapcov v otázke súhlasu, a to od veľmi mladého veku,“ povedala.

Tisíce Izraelčanov sa vydali do ulíc, aby protestovali na celoštátnej úrovni - so stovkami zhromaždení na telavivskom Habimovom námestí sa spojili ľudia vo viac ako 30 ďalších oblastiach Izraela, aby ukázali svoju podporu dievčaťu.

V nedeľu 23. augusta informovali médiá o zadržaní ďalších podozrivých z účasti na trestnom čine. "Izraelská polícia zatkla 11 podozrivých vrátane 7 neplnoletých a vedúceho hotela v Red sea v Ejlate, kde sa údajne uskutočnilo znásilnenie 16-ročného dievčaťa," informoval spravodajský server i24NEWS.