Americký denník The New York Times (NYT) v stredu zverejnil exkluzívnu spoveď väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Odpovede na otázky denníka Navaľnyj napísal rukou na 54 listov papiera. Opisuje v nich, ako vyzerá život v trestaneckej kolónii IK-2 východne od Moskvy.

"Čítať, písať alebo robiť čokoľvek iné je zakázané... Musíte sedieť na stoličke a pozerať televíziu... Ak niekto z väzňov zadrieme, dozorca kričí nespi a pozeraj sa," napísal Navaľnyj.

Zdroj: Ivan Petrov

Objasnil, že hodiny strávené sledovaním štátnej televízie a vybraných filmov sú súčasťou jeho trestu. Väčšinou ide o "psychické násilie", pričom veľkú úlohu zohráva čas strávený pred televíznou obrazovkou. Denne absolvuje päť sedení pred televíznym prijímačom. Prvé sa začína hneď po rannej rozcvičke, raňajkách a zametaní dvora. Ešte pred obedom nasleduje ďalšie, dvojhodinové kolo sledovania televízie. Popoludní sa televízia sleduje opäť. To isté sa opakuje aj po večeri.

"Sledujeme filmy o druhej svetovej vojne... alebo o tom, ako pred štyridsiatimi rokmi naši atléti porazili Američanov alebo Kanaďanov," vysvetlil Navaľnyj. Podľa vlastných slov rozumie prečo tieto zábery musia väzni sledovať.

"Chápem podstatu ideológie Putinovho režimu: Súčasnosť a budúcnosť sú nahradené minulosťou - skutočne hrdinskou minulosťou, prifarbenou minulosťou, alebo úplne fiktívnou minulosťou. Všetky druhy minulosti musia byť neustále v centre pozornosti, aby vytlačili myšlienky o budúcnosti a otázky o prítomnosti," napísal väznený ruský opozičný líder.

Denník The New York Times v tejto súvislosti doplnil, že nútené sledovanie televízie v ruských väzniciach nie je ničím ojedinelým. Korene to má v reforme väzenského systému, ktorá sa začala v roku 2010. Jej cieľom bolo posilnenie kontroly dozorcov nad väzňami počas celého dňa a obmedzenie vplyvu väzenských gangov. Podľa expertov, ktorých oslovil NYT, cieľom nie je ani tak vymývanie mozgov, ako kontrola. S týmto tvrdením súhlasí aj Navaľnyj.

"Všetko je organizované tak, aby som bol pod maximálnou kontrolou 24 hodín denne," napísal Navaľnyj s tým, že spoluväzni ho doteraz nenapadli ani sa mu nevyhrážali. Naopak si myslí, že až tretina z nich sú donášači, ktorí o jeho aktivitách informujú dozorcov.