Monacká princezná Charlene (43) sa po troch mesiacoch odlúčenia konečne stretla so svojím manželom princom Albertom a ich deťmi. Dojemné stretnutie sa odohralo po prílete jej milovanej rodiny do Južnej Afriky potom, ako princezná podstúpila tajnú operáciu.

Monacká princezná Charlene, ktorá naposledy videli v januári v Monaku, keď sa liečila na na závažnú infekciu dutín a následne sa stiahla z verejného života. Až v stredu sa objavili konečne pozitívne správy, keď na sociálnej sieti zverejnila dojemné fotografie so svojím manželom a 6-ročnými dvojičkami po dlhom trojmesačnom odlúčení.

Charlene sa pritom údajne nakazila infekciou počas výletu do svojho domovského štátu Južnej Afriky a uviedla, že do Monaka pricestuje až v októbri.

Princezná, pôvodom z Kapského Mesta, je vo svojej domovskej krajine niekoľko mesiacov po tom, ako sa nakazila „vážnou infekciou dutín“. Pred dvoma týždňami podstúpila štvorhodinovú operáciu v celkovej anestézii, aj keď nebolo jasné, či to súvisí s infekciou dutín. Dnes sa však podelila o sériu rodinných fotografií, na ktorých sa mazná so svojimi deťmi v Južnej Afrike s nadpisom: „Som nadšená, že môžem mať moju rodinu opäť pri sebe (Gabriella sa rozhodla ostrihať sa!!!) Ospravedlňujem sa, Bella, snažila som sa to čo najlepšie napraviť,“ odkazujúc na strapaté vlasy jej dcéry.

Zverejnené zábery doslova vháňajú do očí slzy. Nejde pritom len o dojemné stretnutie s rodinou, ale hlavne o výraz tváre princeznej, v ktorom sa mieša šťastie, pokora aj akýsi náznak bolesti. Napriek tomu, že princezná mala vždy štíhlu postavu, vážna choroba sa na jej vzhľade predsa len podpísala. Čo poviete, zmenila ju choroba?

