Podľa WSJ môže táto správa podporiť čoraz častejšie výzvy na dôkladnejšie preskúmanie nepotvrdenej teórie, že nový typ koronavírusu mohol uniknúť z Wuchanského virologického inštitútu (WIV). Práve toto stredočínske mesto sa koncom roka 2019 stalo epicentrom pandémie, z ktorého sa vírus v ďalších mesiacoch rozšíril do celého sveta.

Tím expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý vo februári tohto roku skúmal pôvod koronavírusu priamo vo Wu-chane, označil teóriu o jeho úniku z miestneho laboratória za "mimoriadne nepravdepodobnú". Odborníci WHO uviedli, že koronavírus sa pravdepodobne preniesol zo zvierat na človeka; ako konkrétne k tomu došlo, však nezistili. Za najpravdepodobnejší pôvodný zdroj nákazy vedci označili netopiere.

Už v predchádzajúcej správe tajných služieb USA, zverejnenej v januári - v posledných dňoch úradovania exprezidenta Donalda Trumpa - sa písalo o tom, že na jeseň 2019 ochorelo niekoľko bádateľov Wuchanského virologického inštitútu. Prejavovali sa u nich symptómy, ktoré mohli vyvolať bežné sezónne choroby, ale potenciálne aj koronavírusové ochorenie COVID-19.

Nová správa, o ktorej v nedeľu informoval denník WSJ, konkrétnejšie uviedla, že ochoreli traja pracovníci ústavu WIV. Ich stav bol podľa nej natoľko vážny, že ich v novembri 2019 museli hospitalizovať.

Článok Wall Street Journalu bol zverejnený pred začiatkom Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA), orgánu WHO, ktorý by mal rozhodnúť o ďalšej fáze vyšetrovania počiatkov pandémie. Čína o šírení koronavírusu vo Wu-chane prvýkrát informovala koncom decembra 2019 s tým, že vírus bol detegovaný na miestnom trhovisku so zvieratami.

Administratíva predchádzajúceho amerického prezidenta Trumpa podporovala teóriu, že vírus sa rozšíril práve z Wuchanského virologického inštitútu. Vláda súčasného šéfa Bieleho domu Joea Bidena sa vyjadruje opatrnejšie a tvrdí, že je v tomto smere potrebné ďalšie vyšetrovanie.

Samotná Čína nepotvrdenú teóriu o úniku vírusu z wuchanského laboratória dlhodobo popiera. Naznačuje pritom, že nový typ koronavírusu sa mohol dostať do Číny z USA alebo iných krajín, napríklad prostredníctvom mrazených potravín.