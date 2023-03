Chvíle, ktoré prežili pri tragédii, opísali so slzami v očiach cestujúci, ktorí boli vo vlaku pre grécky portál news.gr. "Boli tam roztavené kusy kovu z vagónov," hovoria a zdôrazňujú, že mnohí z ich susedov to nestihli, kým bojovali o záchranu.

Zdroj: Dimitris Papamitsos

„Obrazy, ktoré som videl hneď, ako som vystúpil z vagóna, boli neuveriteľné, tragické. Všade som videl plamene, roztopili sa kusy kovu z vagónov a mnohí prišli o život, nestihli sa dostať von.“ Týmito slovami opisuje pre Aténsku/Macedónsku tlačovú agentúru prvé chvíle po tragickej nehode cestujúci vlaku, ktorý sa včera neskoro večer zrazil s nákladným vlakom v oblasti Evangelismos neďaleko Tempi.

Mal šťastie v nešťastí

Ako uviedol, keď vystúpil z autobusu, ktorý sa vrátil do Solúna s ďalšími cestujúcimi, je šťastný, že žije, pretože jeho miesto bolo v druhom vozni, ktorý zachvátili plamene, ale napokon si sadol do piateho vozňa. „Snažil som sa zachovať chladnú hlavu, aby som pomohol spolucestujúcim vystúpiť z vozňa. Všetci sme sa spojili, aby sme pomohli,“ opísal s dojatím. „Mnohí si neuvedomili, čo sa presne stalo, pretože spali. Aj ja som spal a vyrušilo ma náhle brzdenie. Neskôr, keď sme si uvedomili, čo sa stalo, pokúsili sme sa dostať z vagóna von a keď sa nám to podarilo, videli sme ten chaos,“ povedal.

Na snímke dym stúpa z miesta zrážky nákladného a osobného vlaku v blízkosti mesta Larisa na severe Grécka 1. marca 2023. Najmenej na 38 vzrástol v noci na stredu počet obetí zrážky dvoch vlakov v blízkosti mesta Larisa na severe Grécka. Zranenia utrpelo 85 ľudí. Zdroj: Vaggelis Kousioras

„Ženy plakali, kričali a našťastie sa niekomu podarilo otvoriť dvere a my sme vystúpili, keďže bolo veľa dymu. Snažil som sa priblížiť k prvým vagónom,“ povedal ďalší z preživších. Ľahko zranená mladá žena, ktorá bola v druhom vozni, opustila nemocnicu AHEPA v sprievode svojich rodičov. Jediné, čo stihla zamrmlať, bolo, že je v poriadku. "Nič si nepamätám, išla som za dvoma chlapmi a vystúpila som, okná boli rozbité," povedala.

Telá zhorené na popol

Súdny lekár z nemocnice v Larisse Rubinis Leontari, ktorí spolupracuje na identifikácii obetí opísal hrôzostrašný stav pozostatkov. "Telá sú vo veľmi zlom stave," zdôraznil. „Momentálne neustále komunikujeme s ministrom spravodlivosti pánom Tsiarasom, ako aj oficiálnou tajomníčkou. Plne spolupracujeme s nemocnicou, veliteľom, zdravotníctvom, ktoré tu je, ako aj s políciou, ktorá momentálne spolu s nami nesie náročnú úlohu identifikácie tiel,“ uviedol pre grécky portál.

Na snímke žeriav, hasiči a záchranári na mieste zrážky nákladného a osobného vlaku v blízkosti mesta Larisa na severe Grécka 1. marca 2023. Zdroj: Vaggelis Kousioras

„Je to veľmi náročná úloha, pretože telá sú vo veľmi zlom stave, potrvá to veľa hodín. Bohužiaľ, telá naďalej prichádzajú z miesta havárie. Žiaľ, zatiaľ nebola vykonaná žiadna identifikácia tela. Sú to väčšinou mladé telá. Zatiaľ máme 7 zuhoľnatených tiel. Máme aj rozkúskované pozostatky," dodal na margo stavu tiel obetí, z ktorých mnohé uhoreli vo vlaku zaživa alebo ich telá rozštvrtila konštrukcia vlaku.

Celkovo päť autobusov v noci prepravilo z miesta tragickej nehody na železničnú stanicu v Solúne 194 preživších. Z nich bolo 26 pôvodne prevezených do AHEPA a 32 do nemocnice Gennimatas, pričom niektorí z nich už boli po poskytnutí prvej pomoci prepustení.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR neeviduje občanov SR medzi obeťami či zranenými po zrážke vlakov v Grécku. Naďalej však situáciu sledujú a sú v kontakte s miestnymi úradmi.