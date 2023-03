Je ROZHODNUTÉ: Fínsko schválilo zákon o prijatí podmienok vstupu do NATO!

Fínsky parlament v stredu schválil zákon o prijatí podmienok vstupu krajiny do Severoatlantickej aliancie. Hlasovalo zaň 184 poslancov, proti boli iba siedmi. Stalo sa tak ešte pred ratifikáciou prijatia do NATO Tureckom a Maďarskom, čím sa podľa agentúry AFP zvýšila pravdepodobnosť, že Fínsko vstúpi do aliancie ešte pred susedným Švédskom. Informuje o tom TASR.