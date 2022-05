Meno Salvador Ramos († 18) sa navždy zapíše krvavou farbou do dejín USA. Len niekoľko dní po 18. narodeninách, ktoré Salvador oslávil 16. mája, si zaobstaral dve útočné pušky, ktorými v utorok 24. mája zastrelil 19 detí a dve učiteľky v škole v meste Uvalde. Hodiny po texaskom masakri sa objavujú príbehy obetí aj samotného vraha. Ten sa mal totiž krátko pred krvavým masakrom doma pohádať a dokonca postreliť aj vlastnú babičku.

Viac FOTO nájdete TU!

Strašná udalosť sa stala v utorok v meste Uvalde v Texase. Salvador Ramos († 18) tam ozbrojený útočnou puškou a navlečený do nepriestrelnej vesty vbehol do základnej školy, kde začal strieľať. Kým ho policajti zastrelili, zavraždil 19 malých detí a dve učiteľky. Pred krvavým masakrom v škole však stihol vážne postreliť aj vlastnú babičku. O beštiálnom strelcovi teraz prehovorila jeho matka aj dedko.

Ramosa jeho známi opísali ako samotára, ktorého v triede šikanovali nielen pre chudobný pôvod, ale aj fakt, že šušlal a maľoval si oči ceruzkou. Zdroj: Facebook, Twitter, TASR

Texaský guvernér Greg Abbott v stredu prezradil, že Ramos sa pohádal so svojou babičkou, ktorú Daily Mail údajne identifikoval ako Celiu Gonzalezovú, a strelil ju do tváre.

Ramosov starý otec Ronald Reyes pre ABC News povedal, že jeho vnuk minulý rok nechodil do školy a veľa času trávil sám vo svojej izbe. Tiež prezradil, že krátko pred streľbou v škole sa mladý muž so starou mamou pohádal pre platbu účtu za telefón. Okrem toho Reyes uviedol, že ráno nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo stať niečo neobvyklé.

Reyes, ktorý bol v minulosti odsúdený za trestný čin, nemôže mať vo svojom dome strelné zbrane a povedal, že keby to vedel, bol by svojho vnuka udal. Obe zbrane si mal podľa denníka The Sun kúpiť mladík v deň svojich 18. narodenín spolu s 375 nábojmi. Okrem toho bolo v škole podľa záznamov objavených sedem 30-ranových zásobníkov.

Článok pokračuje na ďalšej strane