„Ukrajinskí zločinci oznámili, že akékoľvek ich útoky proti akémukoľvek ruskému cieľu, napríklad na Kryme, schválila NATO. Ak je to pravda, a nie je dôvod pochybovať o tom, že je, tak je to priamy právne významný dôkaz spoluúčasti Západu na vojne proti Rusku. Je to rafinovaný 'casus belli' a pre Rusko je to príležitosť konať v rámci 'jus ad bellum' proti každej jednej krajine NATO,“ uviedol Medvedev.

Casus belli znamená incident, udalosť alebo skutočnosť, ktorú štát uvádza ako postačujúci dôvod na vyhlásenie vojny. Jus ad bellum zasa označuje právo štátu rozpútať vojnu.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev Zdroj: Profimedia

Medvedev, ktorý zastáva pozíciu zástupcu šéfa ruskej Bezpečnostnej rady, ukončil tweet notoricky známym citátom bývalého vodcu ZSSR Nikitu Chruščova, ktorý v roku 1956 adresoval západným predstaviteľom: „Či sa vám to páči alebo nie, história je na našej strane. Pochováme vás.“ V tom čase bolo toto vyhlásenie na Západe prijaté veľmi negatívne.

Podľa súčasných prekladateľov však mohli byť Chruščovove vtedajšie slová nesprávne interpretované. Medvedev opakovane využíva sociálne médiá, aby písal provokatívne a poburujúce vyhlásenia o vojne na Ukrajine a jej západných spojencoch. Tie sa však väčšinou stretávajú iba s výsmechom používateľov sociálnych médií.

Dmitry Medvedev a Vladimír Putin. Zdroj: youtube

Medvedeva kedysi v Rusku považovali za prozápadného demokrata. Neskôr sa však stal zúrivým protizápadným a provojnovým hlasom Kremľa. Medzi jeho nedávne „skvosty“ patrí vyhlásenie, že Pobaltie patrí Rusku či označenie Poľska za „dočasne okupované“, keď odkazoval na prítomnosť vojsk NATO v krajine. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba nedávno odkázal Medvedevovi, že by mal piť menej vodky predtým, než ide na internet.