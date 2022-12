Policajti Protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pred pred štyrmi rokmi tvrdili, že objasnili mafiánsku vraždu z augusta 2001. Trvalo im dlhých 17 rokov, no podarilo sa im nazhromaždiť dôkazy a obviniť dvoch mužov z brutálnej popravy šéfa spišskonovoveského podsvetia - mafiána Emila Novotného (†37) zo Spišskej Novej Vsi. O život ho pripravili páchatelia pred vchodom do bytovky na Jilemnického ulici, desať minút pred polnocou, v čase, keď sa vracal domov. Odparkoval svoj mercedes tmavosivej metalízy, prešiel pár krokov a schytal dávku z automatickej pištole kalibru 7,65 mm do hrudníka, drieku, chrbta aj hlavy. Na mieste činu a pri pitve sa našlo spolu päť nábojníc a päť projektilov. Podľa polície páchatelia svoju obeť niekoľko dní sledovali.

Kriminalisti v spolupráci s kukláčmi zadržali na ceste pri Domaňovciach (okres Spišská Nová Ves) a obvinili Vladimíra Mulíka (69) a neskôr aj Slavomíra Svitanu (47). Po pár mesiacoch strávených vo väzbe ich sudca Andrej Mitterpák prepustil na slobodu. Dôvodil pandémiou a pravdepodobnosťou odročovania pojednávaní. No a teraz šokoval znova. Obžalovaných oslobodil spod obžaloby. "Súd vyhodnocoval dôkazy, no nebol medzi nimi žiaden priamy dôkaz. Súhrn len nepriamych dôkazov nebol v celistvosti v takom stave, že by súd dospel k záveru, že ho spáchali obžalovaní," odôvodňoval svoj verdikt. Rozsudok nie je právoplatný.

Príbuzní poškodeného zostali šokovaní a ihneď zahlásili odvolanie. Rovnako ako aj zástupca prokuratúry. Štátni žalobcovia totiž na rozdiel od súdu vidia dôkazy o vine obžalovaných a preto pre V. Mulika žiadali väzenie v strede trestnej sadzby a pre S. Svitanu na dolnej hranici.

Brat zavraždeného Martin Novotný (45) neskrýval rozčarovanie. Podľa neho policajti predložili dostatok dôkazov na uznanie viny: "Vypočuli aj utajeného svedka. Ide o Albánca, ku ktorému Mulik chodil a chválil sa mu, že zavraždil Miťa a ukazoval mu, ako to urobil. Porozprával mu detaily, o ktorých mohol vedieť iba vrah."

Páchatelia sa s obeťou poznali. "Veď sme vyrastali vedľa seba. Kamaráti sme neboli, iba susedia. V tom čase sme netušili, kto to urobil," vraví Martin Novotný.

Už keď si pozostalí po nebohom boli istí, kto ich príbuzného odstránil, bombradovali krajských vyšetrovateľov: "Oni však nemali záujem na objasnení prípadu. Pohlo sa to, až keď to prevzali policajti z NAKA, za rok to dali dokopy."

O rozsudku si Martin myslí svoje: "Na košickom súde sa dá spravodlivosť kúpiť. Máme skúsenosti viacerí. Neočakával som to. Ale vrecúško na hlavu si kvôli tomu nedám, ako to urobil Mulik, keď sa snažil kvôli svojmu svedomiu spáchať samovraždu."

Dúfa však, že krajský súd oslobodenie zruší. "V deň pohrebu brata mi rozbil auto bejzbalovou palicou. Hral sa na šéfa a myslel si, že sa ho zľaknem. Potom chodil za mnou plakať, aby som trestné oznámenie stiahol, lebo bol v podmienke. No a potom mi posielal odkazy, že keď chcem, tak môžem zažiť vojnu, akú som nevidel ani vo filme," vraví o Mulikovi.

Nad motívmi vraždy prezentovanými políciou, že Mulik závidel svojej obeti jeho postavenie a chcel prebrať nielen jeho biznis a diskotéku Kotolňa, ale aj frajerku Natáliu a tak sa rozhodol soka v láske odstrániť, iba neveriacky kýve hlavou: "On nikdy nemal s Kotolňou nič spoločné. Iba ju prevádzkoval, keď ju mali traja majitelia. Až potom ju mal prebrať on a zrazu to chcel jeho brat."

Lenže Martin vidí toto iba ako jeden z možných motívov. Prebratie frajerky vylúčil úplne.