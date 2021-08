Kanadský premiér Justin Trudeau považuje za možné uvaliť sankcie voči Talibanu. V pondelkovom vyjadrení poukázal na to, že toto islamistické hnutie, ktoré ovládlo Afganistan, zostáva "teroristickým subjektom". Informovala o tom agentúra AFP.

"Kanada už dlho uznáva, že Taliban sú teroristi a že ukrývajú teroristov. Preto sú na zozname teroristických organizácií. Preto môžeme hovoriť o sankciách," povedal Trudeau novinárom.

Na snímke sprava predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, kanadský premiér Justin Trudeau a predseda Európskej rady Charles Michel. Zdroj: Francisco Seco

V utorok budú o Afganistane na virtuálnom summite hovoriť lídri skupiny G7, ktorú tvoria Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko a USA. Británia, ktorá v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v G7, uviedla, že uvoľnenie existujúcich sankcií "bude závisieť od správania Talibanu".

Taliban po rýchlej ofenzíve prevzal moc v Afganistane v polovici augusta a USA a ich spojenci sa naliehavo snažia evakuovať desaťtisíce ľudí z krajiny pred 31. augustom, ktorý prezident USA Joe Biden stanovil pre úplný odsun amerických síl z Afganistanu.

Bojovníci Talibanu hliadkujú na ulici v Kábule 19. augusta 2021. Zdroj: TASR

Európska únia a Británia tvrdia, že do tohto termínu nebude možné dostať z krajiny všetkých, ktorí majú byť evakuovaní. Biden je tak pod tlakom na predĺženie tejto lehoty. Taliban však varoval, že by to malo svoje "dôsledky".

Trudeau svoj postoj k predĺženiu lehoty nešpecifikoval. Povedal len, že Kanada sa naďalej sústreďuje na to, aby "dostala do bezpečia čo najviac Afgancov".

Väčším problémom je podľa analytika ukoristenie prístrojov na prilba s nočným videním. To môže islamistom výrazne pomôcť zlepšiť presnosť streľby. Zdroj: Twitter

Do Kanady prišlo na základe nového osobitného imigračného programu takmer 900 Afgancov, uviedli kanadskí predstavitelia. Ottawa nedávno avizovala, že v rámci tohto programu prijme 20.000 afganských utečencov.