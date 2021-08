Taliban nepredĺži termín na zotrvanie cudzích vojsk na území Afganistanu, a to ani za účelom evakuácie cudzincov a ich spolupracovníkov z krajiny. Hovorca Talibanu Suhajl Šáhín v rozhovore pre britskú televíziu Sky News povedal, že 31. august v tomto smere predstavuje "červenú čiaru".

Extrémistický Taliban určil JASNÝ termín: Cudzí vojaci musia do KONCA augusta odísť, INAK...

"(Americký) prezident (Joe) Biden oznámil, že do 31. augusta stiahnu všetkých svojich vojakov. Ak to posunú, bude to znamenať bezdôvodné predĺženie okupácie," vyhlásil Šáhín.

"Ak USA alebo Británia budú chcieť viac času na evakuáciu, odpoveď znie: nie. Inak to bude mať následky... Vytvorí to medzi nami nedôveru," dodal hovorca Talibanu. Médiá medzitým informovali, že britský premiér Boris Johnson plánuje v utorok požiadať Bidena, aby americké jednotky ostali pomáhať pri evakuáciách z Afganistanu aj po 31. auguste.

Stihli utiecť ďalší

Charterový let so 193 osobami evakuovanými z Kábulu pristál v pondelok na belgickom vojenskom letisku Melsbroek pri Bruseli. Lietadlo spoločnosti Air Belgium priletelo z leteckej základne v pakistanskom Islamabade. Na palube boli Belgičania i Afganci pracujúci pre zahraničné misie. Základňa v Islamabade slúži na medzipristátie pre belgický vojenský letecký transport z afganskej metropoly.

Podľa AFP i ďalších médií ľudia po pristátí na belgickom vojenskom letisku vystúpili z lietadla a nastupovali do štyroch vojenských autobusov, ktoré tam na nich už čakali. Medzi utečencami boli ženy so šatkami na hlavách a niekoľko malých detí. Belgická ministerka zahraničných vecí Sophie Wilmesová v nedeľu uviedla, že Belgicko z kábulského letiska transportovalo do Pakistanu už 400 ľudí.

Letisko v afganskej metropole zabezpečujú americkí a ďalší spojeneckí vojaci. Pondelkový let bol prvá evakuácia na belgické územie. Prevezené osoby budú zo základne Melsbroek prevezené na vojenskú základňu Peutie, kde absolvujú zdravotné kontroly a bezpečnostný skríning.