Išlo Babišovcom o život? Českému premiérovi a jeho rodine sa začiatkom januára smrťou vyhrážal neznámy muž, ktorého medzičasom chytili v Španielsku a už aj stihli previesť naspäť do ČR. Politik a podnikateľ Babiš v nedeľu na CNN Prima News priznal, že aby svoju manželku Moniku a deti ochránil, poslal ich do Dubaja. O hrozbách však pomlčal.

Babišová podľa českého denníka Blesk až do pondelka nevedela, že niekto sa jej rodine vyhrážal zabitím. Z mrazivého zistenia ostala v šoku a Blesk správam opísala momenty bezprostredne po tom, čo sa o situácii dozvedela od manžela. Nie však z SMS, cez internet či telefonátu, ale z televízie, kde Babiš vystúpil.

„Nevedela som o tom,“ povedala Blesku. „Len som sedela a plakala. Nikdy by mi nenapadlo, že by niekto chcel ublížiť mne či deťom, keď žiadnu politiku nerobíme za nič nemôžeme.“ Tomu, že by sa niekto pokúšal o ich životy, nemôže stále uveriť.

„Sme na tom horšie než ostatní, všetko musíme prísne dodržiavať a sme najviac sledovaní,“ posťažovala sa Babišová.

Kde máte manželku, pán premiér?

Jej manžela totiž nielen novinári, ale aj politici bombardovali v uplynulých týždňoch otázkami a narážkami, ktoré sa týkali údajnej dovolenky Moniky Babišovej v Dubaji. Verejnosti sa totiž nepáčilo, že zatiaľ čo bežní obyvatelia musia dodržiavať prísne protiepidemické opatrenia, manželka najvyššieho vládneho činiteľa chytá bronz v exotike.

Protivládne protesty v Prahe Zdroj: Profimedia

Babiš sa vraj bráni tým, že jeho manželka išla do Dubaja, pretože sa bála – zo situácie však vyplýva, že o skutočnej veľkosti hrozby, o ktorej sa Babiš dozvedel ešte 8. januára, nevedela. „Dozvedela sa to až teraz. Preto som ju vyhnal preč,“ vysvetlil a k dovolenkovaniu počas korona pandémie dodal, že on súčasné zdravotné opatrenia dodržiava vždy a že cestovanie do zahraničia predsa zakázané nie je.

Na Babiša sa valili otázky o cestovaní jeho manželky a detí, dcéry Vivien a syna Frederika, aj odkedy český investigatívny novinár Jaroslav Kmenta zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu Moniky a Vivien Babišových v Dubaji.

Premiér neodpovídá, tak se musím zeptat takhle veřejně:

Můžete se vyjádřit k současnému pobytu vaší ženy? Je to dovolená?

Děkuji.@AndrejBabis pic.twitter.com/copG99R8zq — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) February 2, 2021

Na margo kritiky, ktorá sa následne spustila v poslaneckej snemovni, kde Babiša „grilovali“ práve za vtedy ešte nepotvrdený pobyt rodiny v Dubaji, Monika Blesku povedala, že „Andrej je psychicky vyčerpaný“ a že „robí, čo môže.“

„A toto všetko musí znášať!“ rozhorčuje sa Babišová, ktorá sa pre svoj výlet počas pandémie koronavírusu taktiež stala terčom kritiky na sociálnych sieťach.

Veľké množstvo vyhrážok proti premiérovi

Neznámeho muža, ktorý sa začiatkom januára vyhrážal zastrelením českému premiérovi Andrejovi Babišovi a jeho rodine, previezla polícia zo Španielska domov.

Česká polícia tak zároveň potvrdila správu o tom, že sa premiérovi niekto vyhrážal smrťou. "Môžeme potvrdiť, že pražská polícia vedie trestné stíhanie konkrétnej osoby. Kriminalisti vo veci podali prokurátorovi podnet na podanie návrhu o vzatie do väzby. Muž je v súčasnosti stíhaný väzobne," uviedla na Twitteri.

Praha - V souvislosti s výhrůžkou předsedovi vlády můžeme potvrdit, že je pražskou policií vedeno trestní stíhání konkrétní osoby. Kriminalisté ve věci podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Muž je v současné chvíli stíhán vazebně. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) February 28, 2021

Premiér Babiš tiež v nedeľu potvrdil, že ho policajti ešte začiatkom januára informovali o spomínaných vyhrážkach. Urobil tak v rozhovore pre českú televíziu CNN Prima News.

Polícia podľa vlastných slov eviduje veľké množstvo vyhrážok namierených proti vláde a premiérovi, v tomto prípade bola však ich intenzita vysoká a policajti tak prípad vyhodnotili ako závažný, približuje Deník N.

