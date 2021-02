Česká vláda vyhlásila v piatok v krajine nový núdzový stav, ktorý bude platiť od 27. februára do 28. marca. Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu pristúpila vláda premiéra Andreja Babiša k prísnejším opatreniam, ktoré začnú platiť od pondelka 1. marca.

Výrazne sa obmedzí pohyb, zatvoria sa školy a škôlky. Ubudlo tiež výnimiek pre obchody a služby. Sprísnili sa aj pravidlá pre nosenie rúšok. Opatrenia majú platiť tri týždne, teda do 21. marca. Podrobnosti priniesol spravodajský portál Novinky.cz.

Rúška a respirátory

Od 1. marca platí povinnosť nosiť všade na zastavanom území obce chirurgické rúško. Výnimka platí len vtedy, keď je človek sám v prírode. Ochrana dýchacích ciest bude povinná aj na pracovisku.

Výnimku majú len ľudia, ktorí sú v miestnosti sami. Na miestach, kde je väčšia koncentrácia ľudí, bude povinný respirátor. Platiť to bude napríklad v predajniach, prevádzkárňach a doprave.

Školy, škôlky, detské skupiny

Od pondelka 1. marca sa zatvoria školy, škôlky aj detské skupiny, a to s výnimkou tých pri zdravotníckych zariadeniach. Zatvorené budú tiež zariadenia pre menšie deti, než sú v škôlkach, predtým známe ako jasle.

Obchody a služby

Výnimky pre obchody a služby budú zredukované zhruba na polovicu. Otvorené zostanú predajne s potravinami, drogérie, lekárne, obchody s krmivom, optiky či malé predajne novín a tabaku.

Ďalej budú v prevádzke napríklad taxislužby, umývačky bez obsluhy, pohrebné služby či pokladnice cestovných lístkov.

Otvorené budú ešte prevádzkarne, kde si môžu ľudia vyzdvihnúť vopred objednaný tovar.

Ľudia sa od pondelka naopak nedostanú do papiernictva, predajní s detským textilom a obuvou alebo obchodov so zbraňami a strelivom.

U stravovacích prevádzok sa režim nezmení, naďalej budú môcť občerstvenie predávať cez výdajné okienka. Tie môžu byť otvorené do 21. hodiny.

Obmedzenie pohybu v rámci okresu a v Prahe

Opustiť bydlisko za iným účelom, napríklad na vychádzku či si zabehať, bude možné cez deň od 5.00 h do 21.00 h, a to len po území obce, nie okresu. Venčenie psov v noci je možné len do 500 metrov od bydliska.

Pri pobyte vonku by sa nemali stýkať osoby, ktoré spolu nežijú v spoločnej domácnosti.

Návštevy príbuzných (rodičov, starých rodičov), ktorí bývajú v rovnakom okrese, nie sú možné, pokiaľ nejde o zabezpečenie ich nevyhnutných potrieb, o zabezpečenie ich nutnej starostlivosti alebo ich sprievod napríklad k lekárovi alebo na úrad.

Článok pokračuje na ďalšej strane.