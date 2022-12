Ako informuje portál newswise.com, tím vedcov z francúzskej univerzity v Aix-Marseille objavil staroveké takzvané "zombie vírusy" pod zamrznutým jazerom na Sibíri.

Najstarší vírus s názvom Pandoravirus yedomapo mal 48 500 rokov, čo je rekordný vek pre zmrazený vírus, ktorý sa vrátil do stavu, kedy má potenciál infikovať iné organizmy.

Správy o "zombie víruse" znepokojili verejnosť a vyvolali strach z ďalšej možnej pandémie. Vedci však prezradili, že žiadna "zombie apokalypsa" sa nekoná. Vírus totižto infikuje jednobunkové organizmy známe ako améby a nemôže infikovať ľudí ani zvieratá.

Vedci tvrdia, že prebudenia sa uskutočnilo v kontrolovanom laboratóriu. Istý dôvod však na obavy existuje, keďže aj odborníci hovoria o riziku pandémie, ak nebudeme opatrní. Dôvodom obáv je, že tieto vírusy sa môžu nachádzať aj v ďalších zamrznutých oblastiach.

Čo je zombie vírus

Ako vedci vysvetľujú, pod pojmom "zombie vírus" si nemáme predstavovať niečo zo strašidelného filmu. Tento vírus nedokáže urobiť z ľudí zombie. Odborníci podobné vírusy takto popisujú, keďže spali uväznené v ľade tisícky rokov.

Vírusy nájdené pod jazerom na Sibíri nedokážu nakaziť ľudí, no podľa vedcov sa tento fakt nedá potvrdiť pri každom víruse, ktorý sa ukrývajú v ľade. Práve preto tvrdia, že riziko tu stále je, keďže v dôsledku globálneho otepľovania sa roztápajú trvalo zamrznuté oblasti, čiže permafrost, a tým do prostredia sa uvoľňuje všetko, čo doteraz iba driemalo pod ľadom. Vedci preto varujú, že je "legitímne uvažovať o riziku, že staré vírusové častice zostanú infekčné a dostanú sa späť do obehu rozmrazovaním starých vrstiev permafrostu."

Vírus vedci Pandoravirus yedomapo, ktorý odborníci prebudili v laboratórnych podmienkach, je v skutočnom prostredí oveľa menej infekčný, no zatiaľ nedokážu predpovedať, či preskočí z jednobunkovcov na zvieratá a následne aj na ľudí.