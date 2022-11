KK35 Peking - Ľudia nakupujú v obchode značky Apple počas prvého dňa predaja línie nových telefónov iPhone 14, 16. septembra 2022 v Pekingu. Spoločnosť Apple začala na trh dodávať prakticky celú rodinu produktov iPhone 14, okrem modelu iPhone 14 Plus. FOTO TASR/AP Customers shop at an Apple Store on the first day of sale for the Apple iPhone 14 in Beijing, China, Friday, Sept. 16, 2022. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Zdroj: Mark Schiefelbein