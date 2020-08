Ľudia z celého sveta ho buď nenávidia, alebo milujú, iní ho považujú za ilumináta či obyčajného manipulátora. Presne to je George Soros, ktorý oslavuje neuveriteľných 90 rokov!

Americký filantrop židovského pôvodu, vlastným menom Schwartz György, sa narodil v roku 1930 v Budapešti. Po 2. svetovej vojne odišiel študovať do Londýna, odkiaľ jeho kroky viedli do Ameriky, kde si chcel splniť svoj veľký americký sen - zarobiť peniaze. Do roku 1981 už zarobil svoje prvé milióny zo svojho investičného fondu Soros Fund Management fond. V noci z 15. na 16. septembra 1992 sa mu azda ako jedinému podarilo znehodnotiť britskú libru. V osudnú noc si požičal miliardy libier, ktoré okamžite predal za doláre alebo nemecké franky.

Tým, že začal lacno a v masívnych množstvách predávať, vedel, že spôsobí pokles jej hodnoty. Rozdiel v cene neskôr putoval do jeho vrecka. Niet teda divu, že amerického filantropa má množstvo ľudí v zuboch. Vďaka jeho myšlienkovým pochodom ho mnohí označujú za ilumináta a veľkého manipulátora, ktorý „stojí“ za všetkými svetovými sprisahaniami, revolúciami, vojnami a v konečnom dôsledku aj za zlým počasím.

Výnimkou napríklad nie je ani bývalý slovenský premiér Robert Fico, ktorý v minulosti naznačil, že za jedným prejavom bývalého prezidenta Andreja Kisku je práve Soros. Fico taktiež podozrieval bývalého prezidenta z nekalých kontaktov s americkým filantropom. Napriek svojej povesti však do Sorosovho života prenikli tri ženy, s ktorými mal päť detí.

Soros je angažovaným filantropom od roku 1979, kedy začal podporovať černošských študentov, aby mohli študovať na Kapskej univerzite. Zdroj: TASR

Po dvoch rozvodoch je od roku 2013 tretíkrát ženatý s krásnou obchodníčkou Tamiko Bolton (48). Hoci je od nej mladší o 42 rokov, vekový rozdiel krásnej Tamiko vôbec neprekáža. Soros je v poradí jej druhým manželom a ona ako vyštudovaná lekárnička a cvičiteľka jogy má na svojho 90-ročného manžela dobrý vplyv. Tamiko na rozdiel od Sorosa nemá na krku žiadne konšpiračné teórie a jej život neokorenili žiadne škandály. Teda také, o ktorých by sa vedelo.