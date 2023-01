Učenie o tom, čo sa stane s telom po smrti, nie je presne to, čo by sme nazvali ľahké čítanie. Je to však celkom fascinujúce, najmä keď zistíte, čo robí mozog, keď zomriete. Ten totiž podľa vedcov vie dopredu, že zomrie.

Z klinického hľadiska sa telo považuje za mŕtve, keď srdce prestane biť, ale mozog – hlavný organizátor všetkého – ešte niekoľko minút funguje, ako zistili vedci z University v americkom štáte Ontario. Ako súčasť svojej správy vedci zistili, že výbuch mozgových vĺn pokračoval „po zastavení srdcového rytmu a arteriálneho krvného tlaku“, čo naznačuje, že mozog môže krátko po smrti naďalej fungovať.

Teraz to, samozrejme, závisí od toho, ako zomriete – ak zomriete na poranenie hlavy, je pravdepodobné, že mozog sa vypne oveľa rýchlejšie. Ale ak zomriete napríklad na problémy so srdcom, váš mozog sa na chvíľu zasekne, ako preukázalo niekoľko štúdií. Napriek tomu to nie je najpodivnejšie, pretože „moderná veda umožnila niekoľko fascinujúcich štúdií a tieto štúdie ukázali, že váš mozog má po smrti dostatok šťavy na to, aby pokračoval v živote až sedem minút“.

Z klinického hľadiska sa telo považuje za mŕtve, keď srdce prestane biť, ale mozog – hlavný organizátor všetkého – ešte niekoľko minút funguje, ako zistili vedci z University Ontario. Zdroj: gettyimages

Vedci dokonca prirovnali celý proces k počítačom: „Je to niečo ako počítač po kliknutí na tlačidlo Vypnúť a monitor stmavne, skutočný počítač sa stále pomaly vypína.“

Veľkým zistením o mozgu a jeho funkcii po smrti predchádza aj otázka, či je mozog schopný myslieť aj po smrti. "Prostredníctvom generovania oscilácií, ktoré sa podieľajú na obnovovaní pamäti, môže mozog hrať posledné vybavovanie dôležitých životných udalostí tesne pred smrťou, podobné tým, ktoré boli zaznamenané pri zážitkoch na prahu smrti," povedal Dr. Ajmal Zemmar, ktorý je hlavným autorom knihy a štúdie

publikovanej v časopise Frontiers in Aging Neuroscience.

Anketa Myslíte si, že sú tvrdenia vedcov pravdivé? Áno 67% Nie 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Štúdia preukázala podobné zmeny v mozgových vlnách medzi potkanmi v čase smrti – je to však prvýkrát, čo sa to podarilo odhaliť u ľudí. Avšak, rovnako ako vo väčšine štúdií, tím tvrdí, že na poskytnutie presvedčivejších tvrdení je potrebný ďalší výskum.