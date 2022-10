Zatiaľ čo v Moskve sa pred Rusmi Vladimir Putin tvári, ako dobre si okupanti na Ukrajine vedú, potajme musí nariaďovať ich ústup pred postupujúcimi ukrajinskými vojskami. A keby len to; oznámenie mobilizácie záložníkov, ktorí majú na fronte nahradiť čoraz starších a rovnako neskúsených vojakov, sa v Rusku ani náhodou nestretlo s pochopením.

Mladí muži utekajú do zahraničia, mrzačia sa alebo sa radšej rovno zabijú, len aby sa vyhli tomu, že ich budú nútiť zabíjať nevinných civilistov.

Tečie mu do topánok, ale tvári sa, že je v suchu

Nečudo teda, že pri všetkých tých neúspechoch diktátor využil aspoň návštevu dosadených bábkových lídrov obsadených ukrajinských území na to, aby vysmiaty vystúpil na pódium a predviedol divadlo pred čoraz zmenšujúcou sa základňou priaznivcov a spojencov.

Ruský prezident Vladimir Putin (uprostred) rozpráva počas osláv po podpise zmluvy o pričlenení štyroch okupovaných oblastí Ukrajiny k Rusku, na Červenom námestí v Moskve 30. septembra 2022. Putin v piatok podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných regiónov Ukrajiny k Rusku. Zmluvy týkajúce sa Doneckej a Luhanskej oblasti a častí Chersonskej a Záporožskej oblasti boli podpísané počas ceremónie v Kremli. Zdroj: Sergei Karpukhin

Najnovšiu porážku zaznamenali ruské vojská pri strategicky dôležitom meste Lyman ležiacom na v Doneckej oblasti, ktorá patrí po falošných referendách patrí, spolu s Chersonskou, Luhanskou a Záporožskou oblasťou, medzi územia anektované Ruskou federáciou.

Svoju neschopnosť si už Rusi sami všímajú

Podľa britských vojenských expertov priamo Putin z Kremľa nariadil stiahnutie tamojších okupačných síl, hoci pravdou je, že ukrajinské vojská asi 5-tisíc ruských jednotiek obkľúčili a následne ich vyhnali preč. Stiahnutie z Lymanu vyvolalo vlnu verejnej kritiky na vedenie armády v ruských vládnych kruhoch.

Ruským vojakom - teda tým, čo prežili, pretože pri ústupe utrpeli ťažké straty - sa tak dostalo viac milosti, než oni sami preukazujú ukrajinským civilistom. Najnovšie totiž podľa obvinení Ukrajiny zaútočili na evakuačný civilný konvoj na ceste medzi východoukrajinskými mestami Kupiansk a Svatove. Zomrelo tam 24 ľudí vrátane 13 detí.

Rusi pri Záporoží ostreľovali konvoj civilistov; zomrelo 24 ľudí. Zdroj: TASR

Radšej zmrzačená ruka či samovražda ako povolávací rozkaz

Pri všetkých tých zverstvách, ktorých sa vojská na rozkazy Putina dopúšťajú, sa tak niet čomu čudovať, že nové posily nechcú ísť na Ukrajinu bojovať. Na sociálnych sieťach preto koluje video mladého muža, ktorý si radšej nechá kladivom zlomiť ruku, než aby ho povolali na front, informuje britský denník Daily Mail.

Len 27-ročný ruský raper Ivan Vitalijevič Petunin - známy pred menom Walkie - pristúpil k ešte drastickejšiemu riešeniu zúfalej situácie a spáchal v piatok samovraždu, aby sa vyhol povolaniu do bojov na Ukrajine. V rozlúčkovom videu to nazval aktom "posledného protestu" proti vojne. Jeho telo našli blízko výškovej budovy.

Ruský raper Ivan Vitalijevič Petunin - známy pred menom Walkie. Zdroj: Instagram/Walkie

Na platforme Telegram predtým zverejnil video, v ktorom uviedol, že za žiadne ideály nie je ochotný zabíjať. Predtým slúžil v ruskej armáde a liečil sa v psychiatrickej liečebni.

Do mlynčeka na mäso naženú migrantov

Od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie prezidentom Putinom ušlo z Ruska viac než 194-tisíc jeho občanov, a to lietadlami aj autami. Letenky z Moskvy boli po vyhlásení mobilizácie takmer okamžite vypredané. Z Ruska už utieklo viac ľudí, než koľko ich Putin na začiatku invázie poslal na Ukrajinu, dodal Daily Mail.

Cudzincov Putin láka dobrovoľne nasilu aj pod prísľubom ruského občianstva. Zdroj: Profimedia

Medzi Rusmi tiež rastú obavy, že Moskva na záchranu zlyhávajúcej invázie na Ukrajine plánuje do bojov povolať až milión mužov, špekuluje sa však, že generáli budú predovšetkým loviť medzi príslušníkmi menším a ľuďmi z chudobných vidieckych regiónov.

Pre Putina už takmer nemá kto bojovať. Mladí do vojny ísť nechcú, ostávajú len trestanci a starší. Zdroj: Twitter

Inak povedané, boháči ako krasokorčuliar Pľuščenko, ktorý na plné ústa vykrikuje, že on by v prípade povolávacieho rozkazu bojovať išiel, krv prelievať nebudú. Chudákov má však Putin ako mäso do mlynčeka po ruke dosť a podobne ako vždy, aj teraz Kremeľ očakáva, že za neho cudzinci spravia špinavú prácu.

Tak či onak, Putinovi už neveria ani jeho vlastní, a bodaj by aj hej, keď im na začiatku vojny sľuboval, že na Ukrajine budú bojovať len profesionálni vojaci. To už dávno neplatí a desiatky tisíc dnes ležia v neoznačených hroboch, márniciach alebo ruských cintorínoch.

Vladimir Putin podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných oblastí Ukrajiny k Rusku. Zdroj: Facebook

Kadyrov: Rusko by malo zvážiť použitie jadrových zbraní na Ukrajine

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov vyhlásil, že Rusko by malo na Ukrajine zvážiť použitie jadrových zbraní s nízkou účinnosťou.

S týmto vyhlásením prišiel Kadyrov po tom, ako boli ruské jednotky v sobotu ukrajinskými vojakmi vytlačené z kľúčového mesta Lyman v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Zo zodpovednosti za ústup ruských jednotiek z Lymanu obvinil veliteľa Centrálneho vojenského okruhu generálplukovník Alexandra Lapina, ktorý podľa neho nezabezpečil potrebnú komunikáciu, interakciu a zásobovanie muníciou.

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov prichádza na ceremoniál podpisu zmluvy o pričlenení štyroch okupovaných oblastí Ukrajiny k Rusku, v Kremli v Moskve 30. septembra 2022. Zdroj: Dmitry Astakhov

Podľa Kadyrova je to "ten istý Lapin, ktorý dostal hviezdu Hrdina Ruska za dobytie Lysyčanska, hoci tam de facto nebol a nebol ani nablízku". Začiatkom mája BBC informovala, ako generál Lapin vyznamenal svojho vlastného syna, podplukovníka Denisa Lapina, ktorý velí 1. gardovému tankovému pluku a viedol neúspešnú ofenzívu proti ukrajinským mestám Sumy a Černihiv.

Kadyrov dodal, že keby mal tú moc, degradoval by Lapina na radového vojaka, zbavil ho vyznamenaní a "so samopalom v rukách ho poslať do prvej línie, aby krvou zmyl hanbu", ktorú Rusku spôsobil.