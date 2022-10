JADROVÉ HROZBY Putina berú Spojené štáty veľmi vážne: Naďalej POZORNE SLEDUJÚ kroky Ruska! ×

Spojené štáty doposiaľ nezaznamenali, že by Rusko podniklo kroky, ktoré by naznačovali použitie jadrových zbraní vo vojne na Ukrajine. V piatok to uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na tlačovej konferencii so svojou kanadskou rezortnou kolegyňou Mélanie Jolyovou. TASR správu prevzala z americkej televízie CNN.