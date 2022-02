Ruskí okupanti pri jednom zo svojich útokov v hlavnom meste Kyjev nemali zľutovanie ani nad rodinou s tromi malými deťmi. Mrazivý príbeh o krutej smrti rodiny zverejnil na svojom spravodajskom serveri The New Voice of Ukraine. Ľútosť nad smrťou rodiny vyjadril aj námestník primátora Kyjeva Volodymyr Bondarenko. „Volala sa Polina a študovala v štvrtej triede v Kyjeve. Dnes ráno (26. februára) ju a jej rodičov zastrelila ruská sabotážna a prieskumná skupina,“ uviedol k strašnému nešťastiu.

"Her name was Polina. She was in the 4th grade of school 24 in Kyiv. Yesterday morning (26 February - ed.) she and her parents were shot dead by Russian SRG."



Source: Volodymyr Bondarenko