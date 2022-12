Známy americký moderátor David Letterman (75) pricestoval do Kyjeva, aby vyspovedal prezidenta Ukrajiny. Volodymyr Zelenskyj (44) sa v rozhovore rozpovedal o súčasnej situácii v krajine, no nezabudol aj zavtipkovať. Rozhovor prerušili sirény, ktoré ukázali momentálnu situáciu v krajine.

Jeden z najznámejších moderátorov Ameriky zavítal do bojov zmietaného Kyjeva, aby vyspovedal momentálne hádam najznámejšieho prezidenta. Volodymyr Zelenskyj privítal slávneho hosťa v kyjevskom metre, kde sa kvôli bezpečnosti udial celý rozhovor. Letterman sa neskôr priznal, že mal veľké obavy a počas celého nakrúcania ho zmietal strach.

Obavám moderátora nepomohol ani okamih, keď sa mestom a priestormi metra začali ozývať sirény varujúce pred náletom. Letterman zostal v šoku. Zaskočený moderátor sa pýtal hosťa, čo by mali robiť. „Nič,“ odvetil lakonicky prezident oblečený v čiernej mikine s kapucňou a s nápisom Som Ukrajinec, načo Američanovi vysvetlil, že na protiletecké poplachy si už ľudia v jeho krajine zvykli a berú ich ako bežnú súčasť svojich životov.

Na odľahčenie situácie sa Zelenskyj snažil všemožne vtipkovať. Bývalý komik zjavne videl nepokoj a nervozitu moderátora. Jeho vtip o tom, ako Rusko spolu s NATO viedli vojnu, no NATO ešte do boja nedorazilo, napokon obletelo sociálne siete po celom svete.

Uznávaný moderátor David Latterman patrí už desaťročia k špičke svojho odboru. Nedávno zavítal do Kyjeva, aby vyspovedal prezidenta Ukrajiny. Zdroj: gettyimages

Ostrieľaný moderátor sa ukrajinského prezidenta pýtal aj bežné otázky zo života. Na otázku ako trávi svoj bežný deň v momentálnej situácii, povedal, že vstáva o šiestej ráno a od rána do večera sa venuje súčasnej situácii a vojne. S manželkou a deťmi je v pravidelnom dennom kontakte pomocou telefonátov. Momentálne svoju rodinu vída len zriedka pre ich bezpečnosť.

Anketa Pozerali ste najnovší rozhovor z dielne Netflix? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zjavne najsúkromnejšia téma bola ohľadom detí. Nielen prezident Ukrajiny vída svoje deti čo najmenej, pretože mu ako otcovi najviac záleží na ich bezpečnosti, no celková situácia v krajine prispela k tomu, že, žiaľ, niektorí otcovia svoje deti už neuvidia. Dôvodom je vojna a smrť detí či otcov. Množstvo jeho krajanov tak muselo obetovať aj to najcennejšie.

I keď vyzerá vojnová situácia dosť vážne, Zelenskyj neverí, že by Putin na Ukrajine použil jadrové zbrane. „Je si vedomý toho, že keď ich použije, bude to mať dôsledky aj pre neho samého a pre jeho krajinu“ zdôraznil. Putin má podľa neho príliš rád život na to, aby sa odhodlal k takémuto kroku, dodal.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu 24. februára a v súčasnosti okupuje viac ako 18 percent ukrajinského územia.