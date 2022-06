Na vodičák si ešte pár rokov počká. Len 10-ročný syn herca Bena Afflecka spôsobil v predajni automobilov 777 Exotics v Los Angeles nehodu, keď ho otec Ben posadil za volant luxusného Lamborghini Urus, ktorého cena sa pohybuje od cca 230-tisíc dolárov. Samuel potom zaradil spiatočku a narazil do prednej časti bieleho BMW zaparkovaného za ním.

Zdroj: Profimedia

Na videu incidentu, ktoré získal portál DailyMail.com, vidieť, že zadná strana Lamborghini sa dotýkala prednej časti BMW, zatiaľ čo Samuel sedel na sedadle vodiča s otvorenými dverami, otec Ben stál medzi dverami a Jennifer sedela za Samuelom na strane vodiča.

Anketa Pustili by ste 10-ročné dieťa za volant auta? Áno 12% Nie 88% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Po kontakte vozidiel sa Affleck oprel do Lamborghini a potom sa vrátil, aby sa pozrel na miesto, kde sa vozidlá dostali do kontaktu. V tom momente Samuel vystúpil z auta a tiež skontroloval miesto nárazu. Zástupca herca pre portál TMZ uviedol, že nič nebolo poškodené a všetky zúčastnené strany boli po incidente v poriadku. Zamestnanec predajne 777 Exotics pre TMZ dodal, že vozidlá boli zaparkované blízko pri sebe, a teda k žiadnej nehode nedošlo. „Keď Samuel nastúpil do auta, trhlo sa tam a späť. Máme malý pozemok a autá sú blízko seba," dodal zamestnanec. Malú nehodu maloletého šoféra sa tak hereckému páru podarilo úspešne zamiesť pod koberec.

Prečítajte si tiež: