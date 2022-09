Smútok, mrholenie a pochmúrna atmosféra naplnili vzduch v Edinburghu, keď sa hlavné mesto Škótska pripravuje na prevoz rakvy s kráľovnej Alžbety II. V uliciach sú zátarasy a ľud s napätím očakáva moment, kedy sa bude môcť so svojou panovníčkou naposledy rozlúčiť, než jej telo prevezú do Londýna.

Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo veku 96 rokov vo štvrtok na svojom milovanom škótskom panstve Balmoral. Príchod jej rakvy do Edinburghu bude prvou etapou na jej ceste na štátny pohreb v Londýne. V hlavnom meste Škótska tak dnes vrcholia posledné prípravy.

Na snímke členovia kráľovského delostrelectva pália salvy z Edinburského hradu pri príležitosti vyhlásenia Charlesa III. za nového britského kráľa v britskom Edinburghu 10. septembra 2022. Zdroj: Petr David Josek

Tento presun tela kráľovnej z jej súkromného zámku Balmoral, je známy ako operácia Unicorn. Rakva s kráľovnou by mala byť najskôr v nedeľu prenesená do paláca Holyroodhouse v Edinburghu. Jej telo následne v pondelok prenesú v sprievode pozdĺž Royal Mile do katedrály St Giles na bohoslužbu. Rakva s kráľovnou bude následne v katedrále vystavená a sprístupnená verejnosti, aby jej ľud mohol vzdať úctu a naposledy sa so svojou kráľovnou rozlúčiť. Premávka v hlavnom meste Škótska bude počas nasledujúcich dní obmedzená až do momentu, keď v utorok prevezú rakvu s kráľovnou Alžbetou do Londýna.

Rada mesta Edinburgh v piatok uviedla, že spolupracuje so škótskou vládou a škótskou políciou aby zabezpečila čo najlepšie bezpečnostné podmienky na prevoz a lúčenie sa s kráľovnou. Viac FOTO z veľkých príprav na prevoz kráľovnej Alžbety nájdete v galérii článku TU!

