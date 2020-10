Ruský prezident Vladimír Putin ako jeden z najmocnejších mužov sveta si svoje súkromie prísne stráži. Napriek tomu, že milenecký pomer s bývalou gymnastkou Alinou bol verejným tajomstvom už od roku 2008, jej stiahnutie sa z verejného života v roku 2018 bolo prekvapením. Údajným dôvodom malo byť to, že bývalá gymnastka a Putinova milenka nosila pod srdcom jeho deti. Predpokladá sa, že dvojičky - chlapcov - porodila vlani v apríli na moskovskej klinike.

Putinova údajná milenka, olympionička Alina Kabajevová. Zdroj: acs

Moskovský zdroj pre denník The Sun uviedol: „Putin je veľmi tajnostkársky muž, svoje dve dospelé dcéry už roky skrýva pod falošnými preukazmi totožnosti. Aj teraz, keď o nich občas hovorí, nikdy ich nepomenuje. Ak Alina porodila jeho deti, jej úkryt by mohol byť jedným z najsilnejších náznakov, ktoré to potvrdzujú. Je obsedantný ohľadom bezpečnosti svojej rodiny," uviedol zdroj.

Prísne opatrenia a vyľudnená nemocnica - Kabajevová porodila na súkromnej klinike, ktorá je určená iba pre VIP pacientov. Pre pôrod dvojičiek vraj nemocničný personál uzatvoril celé štvrté poschodie vrátane výskumného centra pre pôrodnicu a gynekológiu. Ešte pred jej príchodom prehľadala ochranka v záujme bezpečnosti celú budovu.„Z pôrodnej sály nakoniec vykázali polovicu lekárskeho tímu,“ povedal tajný zdroj pre ruské noviny Moskovsky komsomolets ešte v uplynulom roku.

Pôrod dvojičiek sa však nezaobišiel bez menších komplikácií a mladá gymnastka musela svoje deti priviesť na svet cisárskym rezom. O tom, či sú novorodenci skutočne deťmi ruského prezidenta, však žiadne záznamy neexistujú.