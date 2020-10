Mary-Kate Olsen (34) sa tohto roku v apríli rozišla s manželom, 51-ročným Olivierom Sarkozy a odvtedy sa na verejnosti objavovala iba zriedkakedy. Keď sa tak predsa len stalo, vyzerala zúbožená a zahalená bola od hlavy až po päty. Na najnovších záberoch to však vyzerá tak, že herečka na svojho ex zabudla... že by jej konečne svitalo na lepšie časy?

So slávnymi filmovými sestrami sa osud nemaznal! Mary-Kate Olsen a Ashley Olsen síce mali pred sebou úspešnú filmovú kariéru, no slávu, ktorá prišla s ich raketovým úspechom, nezvládla ani jedna z nich, najmä Mary-Kate. Tá začala holdovať alkoholu, drogám a tiež trpela anorexiou. Mary-Kate sa v niekoľkých rozhovoroch zdôverila, že svoj život doslova nenávidí a vôbec nerozumie, čo by im ľudia mohli závidieť. Podľa jej slov boli už odmalička ako cvičené opičky a z ich krásy a charizmy sa každý snažil vyžmýkať maximum.

Zo sestier sú teraz úspešné módne návrhárky, no na prominentných akciách sa objavia iba zriedkakedy. Na najnovších fotografiách to však vyzerá tak, že Mary-Kate svitá na lepšie časy. Paparaci ju načapali v uliciach New Yorku s partiou kamarátov, ako sedia na terase a pochutnávajú si na kvalitnom víne a sushi. Mary-Kate vyzerala na záberoch uvoľnene a spokojne. Na ruke už dokonca nemala ani zásnubný prsteň.

Mary-Kate si naposledy zahrala vo filme v roku 2007 a aj keď by fanúšikovia uvítali ich návrat na televízne obrazovky, podľa sestier sa tak už nestane.

