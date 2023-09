Zahraničný portál World Population Review skúmal históriu krajín, a to nielen čo sa populácie týka, ale i množstva sériových vrahov. Sériovým vrahom možno označiť osobu, ktorá usmrtila najmenej troch ľudí, respektíve má na svedomí tri vraždy s časovým odstupom.

Amerika vedie

Počas štúdia psychológie Ted Bundy stážoval v krízovom centre v Seattli , kde telefonoval s ľuďmi v núdzi. Bol popravený na elektrickom kresle v roku 1989. Odhaduje sa, že počas 4 rokov zavraždil viac ako 100 ľudí. Zdroj: Gettyimages

Táto informácia vás možno neprekvapí, ale Spojené štáty americké získali prvé miesto s veľkým rozdielom v počte sériových vrahov. Podľa portálu je v USA zdokumentovaných až 3 204 sériových vrahov. Je zaujímavé, že ak by sme sčítali všetky ostatné krajiny v prvej desiatke, stále by sme nedosiahli viac ako 2 000 zabijakov. Na druhom mieste je Anglicko so 166 vrahmi a bronzové umiestnenie patrí Južnej Afrike s celkovým počtom 117 vrahov.

Na ďalších priečkach rebríčka sa nachádza množstvo európskych krajín, medzi ktoré patria napríklad Taliansko, Nemecko, Francúzsko a Španielsko. Zaujímavé je aj to, že v popredných pozíciách môžeme vidieť aj susedné krajiny, ako sú Rakúsko s 22 sériovými vrahmi, Maďarsko s 20 vrahmi a Česko s 15.

