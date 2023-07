Nejedného Slováka desia slovenské nemocnice nielen zastaraným vybavením alebo slabšou lekárskou starostlivosťou, no aj stravou, ktorá sa počas hospitalizácie podáva. Tá sa prekvapivo líši od nemocnice k nemocnici.

Strava v slovenských nemocniciach nie je žiadna sláva. Zdroj: Silvia K.

A hoc by malo mať z logického hľadiska jedlo nutričné hodnoty a vyvážené zloženie, ktorým by sa malo pacientovi pomôcť zotaviť a doliečiť, mnohokrát to tak nie je. Neraz už sociálne siete obleteli fotografie nemocničnej stravy pozostávajúce z bieleho pečiva, akéhosi kusu točenej salámy či údeniny, s kockou masla a s mizernou porciou vitamínov a vlákniny v podobe zeleniny. Je však nutné dodať, že jedlo v nemocnici sa líši aj z hľadiska diét konkrétneho pacienta, no klamať si nebudeme. Vo väčšine slovenských nemocníc je strava na zaplakanie.

Je Slovensko však jedinou krajinou, ktorá podceňuje zdravú a vyváženú stravu plnú vitamínov a minerálov, ako podpornú liečbu pre pacienta? Na nasledujúcich stranách nájdete fotografie nemocničnej stravy z celého sveta, ktoré zozbieral portál ballercap.com. Kde je to lepšie, a kde naopak horšie ako u nás?