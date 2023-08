V lesoch v národnom parku Dadia pri hraniciach s Tureckom bolo nájdených 18 spálených tiel, napísal dnes s odkazom na informácie hasičov denník To Vima. Oblasťou, kde teraz zúria rozsiahle požiare, často prechádzajú migranti, ktorí sa snažia touto nelegálnou cestou dostať z Turecka do Grécka. Predpokladá sa preto, že obeťami sú práve migranti. Grécke úrady sa obávajú, že počet obetí ešte vzrastie.

Na snímke hasiči počas lesného požiaru neďaleko gréckeho mesta Alexandroupoli 20. augusta 2023. Zdroj: Ilias Kotsireas

„Vzhľadom na to, že nemáme v daných lokalitách informácie o nezvestných osobách, preverujeme možnosť, že (títo ľudia) vstúpili do krajiny ilegálne,“ uviedol hovorca hasičov Jannis Artopios. Podľa neho záchranári a hasiči stále pátrajú po prípadných ďalších obetiach a zaisťujú ich identifikáciu. Denník To Vima napísal, že mŕtvi boli nájdení v skupinách na dvoch miestach.

V nemocniciach ošetrujú zranených

Už štvrtý deň vyčíňa rozsiahly lesný požiar neďaleko prístavného mesta Alexandrupoli, kde úrady v pondelok neskoro večer nariadili evakuáciu nemocnice. Pobrežná stráž uviedla, že evakuovali 65 pacientov.

Na ostrove Eubója úrady v pondelok večer evakuovali priemyselné mesto Nea Artaki, kde požiar poškodil farmy s chovom hydiny a ošípaných.