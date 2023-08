Thajský súd odsúdil v utorok expremiéra Thaksina Šinavatru na osem rokov väzenia len krátko po tom, čo sa do vlasti vrátil po 15 rokoch strávených v exile. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

Thajský expremiér sa vrátil do vlasti po 15 rokoch v exile: Súd ho okamžite odsúdil na 8 rokov

Rozsudok sa týka troch prípadov, v ktorých 74-ročného bývalého premiéra a miliardára odsúdili v neprítomnosti, uviedol súd. Thaksin sa len niekoľko hodín pred vynesením rozsudku vrátil z dobrovoľného exilu v Dubaji.

Jeho vládu zvrhla vojenská junta ešte v roku 2006. Následne sa o dva roky neskôr uchýlil do exilu, aby sa vyhol väzeniu, nikdy však neprestal komentovať a zasahovať do záležitostí kráľovstva a zostal politicky aktívny. Opakovane sa pritom zaviazal vrátiť sa do vlasti.

Thaksin bol v neprítomnosti odsúdený v niekoľkých trestných prípadoch súvisiacich okrem iného s korupciou, zneužitím právomocí či pohŕdania monarchiou, ktoré on sám označil za politicky motivované.