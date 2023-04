FOTO Ďalšie šokujúce priznanie Češky Terezy: Opísala nechutné detaily zo zatknutia v Pakistane ×

Češka Tereza Hlušková sa do povedomia médií dostala pred vyše piatimi rokmi, keď ju na letisku Láhaure zadržali pre pašovanie drog. V pakistanskom väzení potom blondínka strávila štyri roky, kým ju súd uznal za nevinnú a koncom roka 2021 sa dočkala vytúženej slobody, ktorú si už rok užíva v rodnom Česku. Teraz sa rozhodla prehovoriť o detailoch svojho zadržania. To, čo zažila v Pakistane, by veru nezvládol každý.