Slovník ako v piatej cenovej, urážky, vulgarizmy, nevhodné gestá, hádky a neustále obviňovanie. Nie, to nie je podradná reality šou na televíznych obrazovkách, ale reálna tvár slovenskej politiky. Olej do ohňa ešte uplynulý týždeň priliala bitka Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom na predvolebnom mítingu strany Smer, na čo okamžite reagovali aj české médiá. Bitka politikov sa tak dostala aj na ich titulné strany a Česi nad tým nestačili krútiť hlavou.

Incident Igora Matoviča (vľavo) a Roberta Kaliňáka (vpravo), ktorý narušil Matovič. Zdroj: Facebook / Igor Matovič

Pre český Blesk sa k incidentu dokonca vyjadril expert a politológ Matúš Halás, ktorý nešetril ani jedného z aktérov. „Je to hanba, kedykoľvek sa pobijú politici, je to strašná hanba. Je jedno, či je to Slovensko, Mongolsko alebo Česko. Nie sme štvorroční chlapci na pieskovisku, ľudia by sa mali vedieť trochu kontrolovať. V každom prípade to do veľkej miery zapadá do toho, ako majú niektorí politici tendenciu vystupovať," odpovedal Halás na otázku Blesku, čo si myslí o bitke politických lídrov na Slovensku.

Expert a politológ Matúš Halás. Zdroj: Profimedia

Ako však sám priznal, viac než správanie Igora Matoviča ho prekvapila reakcia Roberta Kaliňáka. „V prípade bývalého premiéra Igora Matoviča to naozaj nie je prekvapujúce, jeho politika je postavená na konfrontácii a na emóciách. A keď mu tie emócie uletia, tak to nie je až také nečakané. Nie je to niečo, čo by bolo na Slovensku bežné, nie je to však úplne mimo štandardov Matoviča. Väčší údiv to možno vyvoláva v prípade Smeru, že sa Robert Kaliňák zapojil do nejakej potýčky alebo vyrovnávania účtov fyzickou silou," dodal na margo dvoch aktérov. Hanbou je už samotný fakt, že takúto politiku už na Slovensku vnímame ako normálnu. Diplomacia a slušné vystupovanie na úrovni sa už zjavne dávno vytratili. Samotného politológa tak vlastne urážky a obvinenia, ktoré počas konfliktu padli, nijako neprekvapili.

„Nijako sa to nevymyká tomu, čo už o sebe dlho hovoria. Na tej udalosti je výnimočné to, že došlo k fyzickému stretu. Ako keď sa dvaja malí chlapci bijú o nejakú hračku, pričom tu sa bili o nejaký megafón. Človek by naozaj čakal, že dospelí ľudia dokážu lepšie kontrolovať svoje správanie, nieto ešte bývalý premiér a bývalý minister vnútra. Otázkou je, do akej miery to dokáže ovplyvniť samotné voľby, pretože sa to stalo počas tlačovej konferencie strany Smer pred Úradom vlády. Boli tam všetky televízie a bolo to naživo vysielané cez sociálne siete, takže to má pomerne výrazný dosah. Z posledných volieb vieme, že podobné videá alebo udalosti môžu mať celkom výrazný vplyv na výsledky volieb. Ťažko teraz odhadneme, či to pozitívne alebo negatívne ovplyvní Smer či OĽaNO," povedal.

