Alexa Hirschiho (34) je jednou z mnohých ohromujúcich hviezd Instagramu, ktorá pravidelne predvádza luxusné dary, lieta po celom svete a vozí sa na najluxusnejších autách sveta. Práve luxusné autá sú stredobodom jej záujmu a ich prezentácia jej ročne zarobí 2 milióny dolárov ročne.

Na Instagrame sleduje sexi blondínku viac ako 20 miliónov fanúšikov. Jej cesta za úspechom a slávou však nebola jednoduchá. Keďže rýchle autá patria skôr do mužského sveta, vo svojich začiatkoch sa stretávala so sexistickými urážkami. Ani to ju však neodradilo a po rokoch práce prišla sladká odmena v podobe spolupráce s najslávnejšími značkami sveta.

Alexa, ktorá žije od roku 2008 v Dubaji, sa môže napríklad pochváliť aj účinkovaním v televíznej šou Top Gear. Skôr ako sa začala venovať vlastným stránkam a propagácii produktov na sociálnych sieťach, pracovala v rádiu. Spočiatku z jej rozhodnutia opustiť svet istoty neboli jej rodičia vôbec nadšení, no postupom času uznali, že to bol správny krok.