Kniha „Finding Freedom“ (Nachádzanie slobody), ktorá opisuje obdobie Harryho a Meghan v kráľovskej rodine, má uzrieť svetlo sveta už v auguste. Už teraz však internetom kolujú útržky z kapitol, ktoré sa podarilo získať denníku The Telegraph. Aké vzťahy mali „royalovia“, ako vyzeral Meghanin prvý deň v paláci či akú prezývku dostala od služobníctva?

Niet cesty späť! Je jasné, že v auguste sa na povrch dostanú prostredníctvom novej knihy informácie, po ktorých sa medzi bývalou kráľovskou dvojicou a britskou monarchiou spraví hrubá čiara. Harry s Meghan však tvrdia, že s knihou nemajú nič spoločné. Pre biografiu údajne neposkytli žiadny rozhovor a nijakým spôsobom neprispeli do publikácie. Či to tak skutočne je, môžeme len hádať. My vám prinášame TOP 5 vecí, ktoré sa diali za múrmi kráľovského paláca, o ktorých ste nemali ani tušenie!

1. Svadba už po druhom rande?

Princ Harry bol z Meghan natoľko očarený, že si z neho William uťahoval a tvrdil, že je ako v tranze. Svojou novou láskou si bol natoľko istý, že si ju chcel zobrať za ženu už po druhom rande.