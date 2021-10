Bolo to tesné, ale predsa! Víťazom volieb do českej Poslaneckej snemovne sa nakoniec stala pravicová koalícia SPOLU, ktorá tesne predstihla hnutie ANO doterajšieho premiéra Andreja Babiša (67). Volebný líder koalície Petr Fiala (57) síce voľby vyhral, teplé miesto na stoličke premiéra zatiaľ isté nemá. O všetkom rozhodne až prezident Miloš Zeman (77), ktorý môže po voľbách poriadne zamiešať karty. Ako je na tom hlava štátu?

Koalícia SPOLU, ktorú tvoria strany Občianska demokratická strana (ODS), Kresťanskodemokratická únia – Československá strana ľudová (KDU-ČSL) a TOP 09, sa do vedenia dostala krátko pred záverom sčítania hlasov. Podľa úplných výsledkov jej hlasy odovzdalo 27,79 percenta zúčastnených voličov, pričom ANO dostalo 27,12 percenta. Najväčším favoritom na funkciu budúceho českého premiéra je tak Petr Fiala, ktorý spolu s koaličnými partnermi, Pirátmi a Starostami, podpísali v sobotu večer memorandum o vôli vytvoriť novú väčšinovú vládu.

„Vyhlasujeme a potvrdzujeme tým aj naše predošlé verejné vyhlásenia, že žiadny zo signatárov tohto memoranda nevstúpi do rokovania so žiadnym ďalším politickým subjektom," citoval šéf ODS z dokumentu. Fiala v sobotu večer zdôraznil, že určite nebude rokovať s Babišom. „Možnú spoluprácu s hnutím ANO som vylúčil pred voľbami a stojím si za tým aj po nich. Nemohol by som sa ľuďom pozrieť do očí,“ povedal Fiala, ktorý Babiša takpovediac vyšachoval z hry. Naopak, český premiér v povolebnom vystúpení povedal, že ak ho prezident poverí zostavením vlády, osloví aj SPOLU.

Český premiér a líder kandidátky hnutia ANO Andrej Babiš prichádza so svojou manželkou Monikou 9. októbra 2021 v Prahe. Zdroj: Petr David Josek

Dva dni po výsledkoch volieb sa do veľkej pozornosti dostal prezident Miloš Zeman, ktorého zdravotný stav je hneď po voľbách témou číslo jeden. Po tom, čo zrušil účasť na volebnej diskusii v televízii Prima a odvolil prostredníctvom prenosnej urny zo zámku v Lánoch, sa špekuluje, či je naďalej spôsobilý vykonávať úrad prezidenta Českej republiky. Na posledných fotografiách, ktoré zverejnil Hrad v deň volieb, totiž vyzeral unavene a slabo.

Úradujúci prezident Zeman volil zo zámku v Lánoch. Zdroj: Facebook

