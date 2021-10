Drogovo závislí sa povaľujú pod mostom, pri rieke, na uliciach, cestách či na chodníkoch. Krajina, ktorá je rokmi centrom krviprelievania a nekončiacej vojny, je plná mužov a žien, ktorí sa stali závislí predovšetkým na heroíne a metamfetamínoch. Ako informuje agentúra Associated Press, títo ľudia sa v dôsledku búrlivej minulosti krajiny v podobe vojen, invázie a hladu nedokázali opäť zaradiť do spoločnosti. Boli to napríklad učitelia, vojaci, básnici, roľníci či obchodníci.

Agentúra AP získala ako jediná možnosť dostať sa priamo do centra tohto drogového podsvetia, ale aj do zariadenia pre drogovo závislých, ktoré s hrôzou pripomína koncentračné tábory. Odkedy Taliban prebral v Afganistane moc, drogovo závislí sa stali akousi škvrnou spoločnosti. Bojovníci so samopalmi ich doslova zbierajú z ulíc, zbijú ich a odvlečú na "odvykačku".

Po príchode mužom vyholia hlavy a okúpu ich. Zdroj: Reprofoto Youtube/Associated Press

Po príchode mužom vyholia hlavy a okúpu ich. Niektorým zviažu ruky, postavia pred múr a zbičujú. Súčasťou tejto liečby je napríklad aj hladovanie či ponáranie do studenej vody.

"Už nežijeme v demokracii, ale v diktatúre. A použitie sily je jediný spôsob, ako týchto ľudí vyliečiť," povedal doktor Fazalrabi Mayar, ktorý pracuje v centre pre drogovo závislých a po obsadení Afganistanu Talibanom nemal inú možnosť, ako s nimi spolupracovať. Jedna odvykacia kúra v tomto centre trvá 45 dní. Hlavný psychiater, doktor Wahedullah Koshan však priznal, že im chýbajú alternatívne opioidy, ktoré sa bežne používajú na liečbu závislosti od heroínu.

"Toto je len začiatok, neskôr pôjdeme za farmármi a potrestáme ich podľa (islamského) práva šaría," povedal vedúci hliadky Qari Ghafoor. V Afganistane sa totiž nachádzajú rozľahlé makové polia, z ktorých sa vyrába a distribuuje heroín do celého sveta.

